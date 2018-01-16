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На Северном флоте началась подготовка к экспедиции на архипелаг Новая Земля

17.01.2018 ЦАМТО 163 0
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Арктика
Арктика.
Источник: www.belvpo.com

ЦАМТО, 16 января. На Северном флоте началась подготовка к комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля. Экспедиция организуется по инициативе объединенного стратегического командования СФ при поддержке Русского географического общества.

Впервые в истории освоения этого северного архипелага военнослужащие Северного флота планируют совершить рейды по маршрутам первых пересечений Южного и Северного островов архипелага, совершенным известными полярными и арктическими исследователями Леонидом Гриневецким – в1883 году, Владимиром Русановым – в 1908 году и Владимиром Визе – в 1913 году.

В рамках экспедиции планируется исследовать маршруты и районы первопроходцев на Новой Земле, изучить места дислокации воинских частей и подразделений Новоземельской военно-морской базы в годы Великой Отечественной войны, мест боестолкновений, а также захоронений красноармейцев и краснофлотцев.

Для увековечивания памяти арктических исследователей также планируется установка памятного знака в губе Каменка – в память о первой зимовке на Новой земле экспедиции Петра Пахтусова в 1832-1833 гг., восстановление стелы в губе Каменка и памятного знака в поселке Русская Гавань.

В ходе экспедиции также будут предприняты попытки поиска различных исторических артефактов, образцов техники и вооружения военных и послевоенных лет, которые впоследствии займут места в экспозициях музеев Северного флота.

В настоящее время на Северном флоте приступили к формированию экспедиционного отряда, в состав которого войдут наиболее подготовленные офицеры и военнослужащие контрактной службы армейского корпуса Северного флота, арктической мотострелковой бригады, подразделений береговых войск. Планируется, что комплексная экспедиция на архипелаг Новая Земля будет проведена в период с мая по август нынешнего года. В ходе экспедиции будет использоваться современная техника, состоящая на вооружении арктических подразделений Северного флота, – двухзвенные снегоболотоходы, армейские снегоходы и квадроциклы.

Ранее военнослужащие арктической мотострелковой бригады Северного флота уже участвовали в двух экспедициях по северу России "Путь помора" и в пробеге-испытании арктической техники от якутского поселка Тикси до острова Котельный и обратно вдоль побережья и по ледяному покрову моря Лаптевых, сообщает пресс-служба СФ.
16.01.2018
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ

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