В Саратове разработали пилотажный комплекс для вертолетов Ми-8 по заказу силовиков
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Вертолет Ми-8МТВ-5 (МИ-17В-5). Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Система предназначена как для новых машин, так и действующего парка
САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Специалисты саратовского АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" разработали новый пилотажный комплекс для вертолета Ми-8МТВ-5-1 по заказу силовых структур РФ. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Максим Шихалов.
"Новый комплекс представляет собой специальный прибор, установка которого позволяет изменить начинку вертолета, сделав машины 60-70-х годов современными и удобными. Комплекс повышает управляемость и устойчивость вертолета на всех режимах полета, сокращает и упрощает действия летчика при пилотировании, а также позволяет устанавливать на вертолеты новое отечественное и зарубежное радиооборудование", - сказал он.
"Система предназначена как для новых машин, так и действующего парка. Модернизацию можно провести в рамках планового технического обслуживания и капитального ремонта", - добавил Шихалов.
По словам главы предприятия, сейчас уже есть готовые образцы, прошедшие испытания, пилотажные комплексы уже "ушли в серию".
Разработка велась в рамках гособоронзаказа для одной из силовых структур.
Десантно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 - современная модификация вертолета Ми-8МТ, разработанная с учетом опыта боевого применения. Предназначен для перевозки грузов и десантников внутри кабины и крупногабаритных грузов на внешней подвеске. Вертолет Ми-8МТВ-5 многократно участвовал в авиационных выставках и демонстрационных показах во Франции, Германии, Китае и других странах.
АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" (АО "КБПА") является разработчиком и производителем систем автоматического управления, пилотажных и пилотажно- навигационных комплексов для различных типов летательных аппаратов - гражданских и военных вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, ракет-мишеней, дирижаблей и т. п. АО "КБПА" входит в структуру крупнейшего приборостроительного холдинга "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (АО КРЭТ), находящегося под прямым управлением госкорпорации "Ростех".
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16.01.2018
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