Воронеж примет весной спартакиаду российских военных вузов
|
|
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев
ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Спартакиада военных вузов министерства обороны РФ, участие в которой примут более 1,2 тысячи человек, состоится весной в Воронеже, сообщило во вторник правительство региона.
"Соревнования пройдут в Воронеже в апреле. Состязаться в офицерском троеборье и пятиборье приедут порядка 1200 участников со всей страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об этом стало известно по результатам состоявшейся 16 января встречи временно исполняющего обязанности губернатора области Александра Гусева с начальником Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" Геннадием Зибровым. По данным облправительства, открытие спартакиады вузов министерства обороны РФ планируется на Адмиралтейской площади.
Также в ходе встречи обсуждался ход работ на воронежском военном аэродроме "Балтимор", где с 2013 года идет реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. Вся авиатехника пока передислоцирована в город Бутурлиновка Воронежской области. По словам Зиброва, поставленная министром обороны РФ задача завершить работы на взлетно-посадочной полосе и довести ее до летного состояния в течение 2018 года будет выполнена. С 2019 года на "Балтиморе" будут заниматься реконструкцией сопутствующей инфраструктуры.
|
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.01.2018 Ход реализации программы морского газотурбостроения в России
17.01.2018 Шойгу проинспектировал довузовские военные учебные заведения в Петербурге
17.01.2018 Выход "Ярсов" на боевые маршруты сняли на видео
17.01.2018 В 2018 году войска ВВО продолжат получать современные образцы вооружения и военной техники
17.01.2018 "Роствертол" завершил поставки в рамках гособоронзаказа за 2017 год
17.01.2018 Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет продолжительностью более 13 часов
17.01.2018 Шойгу проверит работу военных учебных заведений Санкт-Петербурга
17.01.2018 Минобороны РФ подтвердило сопровождение двух Ту-160 истребителями Бельгии и Британии