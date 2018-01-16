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Воронеж примет весной спартакиаду российских военных вузов

17.01.2018 РИА Новости 186 0
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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Журавлев

ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Спартакиада военных вузов министерства обороны РФ, участие в которой примут более 1,2 тысячи человек, состоится весной в Воронеже, сообщило во вторник правительство региона.

"Соревнования пройдут в Воронеже в апреле. Состязаться в офицерском троеборье и пятиборье приедут порядка 1200 участников со всей страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом стало известно по результатам состоявшейся 16 января встречи временно исполняющего обязанности губернатора области Александра Гусева с начальником Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" Геннадием Зибровым. По данным облправительства, открытие спартакиады вузов министерства обороны РФ планируется на Адмиралтейской площади.

Также в ходе встречи обсуждался ход работ на воронежском военном аэродроме "Балтимор", где с 2013 года идет реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. Вся авиатехника пока передислоцирована в город Бутурлиновка Воронежской области. По словам Зиброва, поставленная министром обороны РФ задача завершить работы на взлетно-посадочной полосе и довести ее до летного состояния в течение 2018 года будет выполнена. С 2019 года на "Балтиморе" будут заниматься реконструкцией сопутствующей инфраструктуры.
16.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ

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