Вьетнам приступил к производству снайперской винтовки ОСВ-96

На оружейном предприятии Z111 Минобороны Вьетнама в Тханьхоа начато лицензионное производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 "Взломщик", сообщает bmpd.

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Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 калибра12,7 мм была разработана в середине 1990х в Туле, в КБ Приборостроения (КБП), первоначально была известна как В-94. Впервые представлена в 1994 году. После незначительной модернизации она поступила на вооружение под обозначением ОСВ-96. В настоящее время винтовка предлагается всем заинтересованным отечественным и иностранным покупателям.

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В 2014 году на данном предприятии была также запущена современная производственная линия производству израильских автоматических винтовок Galil ACE 31 (укороченная модель) и Galil ACE 32 по лицензии израильской частной компании Israel Weapon Industries (IWI). Сообщается, что оба образца изготавливаются под российский (советский) патрон 7,62х39 мм. Винтовки предназначены для замены автоматов Калашникова того же калибра во вьетнамской армии.