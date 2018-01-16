Минобороны Украины запланировало приобретение 500 беспилотников и 800 ПТРК
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ПТРК "Стугна-П" разработки ГП Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», поступивший на вооружение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины.
Источник: Пресс-центр Генерального штаба вооруженных сил Украины
Генштаб ВСУ принял решение внести в список потребностей украинской армии современные противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты, сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.
В список потребностей внесены "800 современных противотанковых ракетных комплексов типа "Стугна" и "Корсар", несколько тысяч управляемых ракет, причем как с кумулятивной боевой частью для поражения бронетехники, так и с осколочно-фугасной боевой частью для поражения укрытий и огневых точек противника, а также 500 беспилотных летательных аппаратов", говорится в публикации.
Как отмечает автор, "ранее массовые закупки ПТРК и БЛА были невозможны, поскольку Генштаб считал приоритетом закупки других видов оружия, игнорируя реальные потребности армии во время локальной войны".
В настоящее время бюджет Минобороны увеличен до рекордных для Украины цифр – 3,2 млрд. долларов, и часть этих средств пойдет на закупку остро дефицитных систем вооружения.
"Почему это важно? На четвертом году войны на передовой по-прежнему находятся единичные образцы нового вооружения, прежде всего заметно критическое отставание именно в оснащении дронами и управляемыми ракетами. До сих большую часть боевых задач по разведке на фронте выполняют волонтерские дроны", – пишет Бутусов.
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16.01.2018
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