В России созданы разведывательные микродроны меньше ладони
|
|
Микродрон.
Источник: Global Look Press/Alessandro Di Ciommo
В России разработаны и используются для целей разведки беспилотные летательные микроаппараты. Их размер не превышает 15 см, и они помещаются на ладони.
Техника предназначена для визуальной разведки, уточнил советник гендиректора АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.
Беспилотники используются "достаточно активно" и могут всё, "что касается визуального воздействия: подглядывать, подслушивать", передает "Интерфакс" слова представителя КРЭТ.
Агентство напомнило, что о новых разработках стало известно осенью 2017 года. Тогда сообщалось о линейке мини-коптеров с различными задачами. Размер аппарата был "сопоставим с размером стрекозы". Речь идет фактически о "карманном варианте беспилотника".
Разработчики дронов отмечали, что новые аппараты практически бесшумны, отлично управляются и маневрируют.
|
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.01.2018 В Саратове разработали пилотажный комплекс для вертолетов Ми-8 по заказу силовиков
16.01.2018 Российские специалисты принимают меры после попытки атаки беспилотников на Хмеймим - КРЭТ
27.11.2017 Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
30.10.2017 Это будет российский F-35 и убийца F-22? (The National Interest, США)
23.10.2017 Связанные одной сетью: как армию России готовят к войнам будущего
10.10.2017 Горящая плоть
03.10.2017 Российские инженеры разрабатывают СВЧ-пушки для авиации
27.09.2017 В РФ в течение пяти лет создадут "рой" беспилотников, способных к самостоятельным решениям