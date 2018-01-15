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В России созданы разведывательные микродроны меньше ладони

17.01.2018 Известия.ru 282 0
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Микродрон
Микродрон.
Источник: Global Look Press/Alessandro Di Ciommo

В России разработаны и используются для целей разведки беспилотные летательные микроаппараты. Их размер не превышает 15 см, и они помещаются на ладони.

Техника предназначена для визуальной разведки, уточнил советник гендиректора АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

Беспилотники используются "достаточно активно" и могут всё, "что касается визуального воздействия: подглядывать, подслушивать", передает "Интерфакс" слова представителя КРЭТ.

Агентство напомнило, что о новых разработках стало известно осенью 2017 года. Тогда сообщалось о линейке мини-коптеров с различными задачами. Размер аппарата был "сопоставим с размером стрекозы". Речь идет фактически о "карманном варианте беспилотника".

Разработчики дронов отмечали, что новые аппараты практически бесшумны, отлично управляются и маневрируют.

 
15.01.2018
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Россия
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КРЭТ
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БПЛА

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