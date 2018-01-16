Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Иванове начнут выпуск "дышащих" парашютов

17.01.2018 Российская газета 167 0
0
Понравилась новость?
 0
ВДВ РФ
ВДВ РФ.
Источник: rg.ru

В 2018 году ивановский завод "Полет" начнет серийное производство новой парашютной системы Stayer, сообщили в правительстве региона.

Новый парашют будет выпускаться для нужд Минобороны и других силовых ведомств. Система включает в себя основной и запасной купола, дыхательный аппарат для снабжения десантника кислородом в разреженной атмосфере, влагозащищенные очки ночного видения и контейнер, вмещающий до 50 килограммов оружия и снаряжения.

При помощи Stayer можно десантироваться с высот от 400 до 8000 метров при скорости полета 350 километров в час. Грузоподъемность новой системы составляет 180 килограммов - это рекорд для парашютов, предназначенных для десантирования людей, отметили на предприятии.

Ивановский парашютный завод "Полет" - производитель десантных систем в России. Предприятие было основано в 1942 году как цех по пошиву рабочей одежды, однако вскоре перешло на выпуск военной продукции. В 2011 году производство переехало в новое здание, специально спроектированное для выпуска парашютов.


Антон Валагин (Иваново)
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А350

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:40
  • 2
Под Маском скрытое
  • 17.01 08:28
  • 31
С опозданием на 10 лет
  • 17.01 08:24
  • 159
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 17.01 07:48
  • 6
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
  • 17.01 06:03
  • 154
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 17.01 05:42
  • 2
Стоимость третьего авианосца и 57 палубных истребителей для ВМС Индии оценена в сумму 25 млрд. долл.
  • 17.01 05:01
  • 162
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 17.01 04:54
  • 348
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 17.01 04:43
  • 2
Видео: робот "Нерехта" разнес в клочья бронежилет
  • 17.01 04:40
  • 4
В Boeing рассказали о новом боевом суперсамолете
  • 17.01 04:04
  • 1
США: Россия модернизировала в своей армии все
  • 17.01 01:15
  • 4
Около 500 военнослужащих мотострелковых подразделений ВВО стали внештатными саперами
  • 17.01 00:57
  • 9
Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму
  • 16.01 22:51
  • 5
ВДВ России отправятся в сверхдальний поход
  • 16.01 22:51
  • 1
ВВС НОАК начали получать Y-20 партиями
другие обсуждаемые темы