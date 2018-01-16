В Иванове начнут выпуск "дышащих" парашютов



ВДВ РФ.

Источник: rg.ru ВДВ РФ.Источник: rg.ru

В 2018 году ивановский завод "Полет" начнет серийное производство новой парашютной системы Stayer, сообщили в правительстве региона.

Новый парашют будет выпускаться для нужд Минобороны и других силовых ведомств. Система включает в себя основной и запасной купола, дыхательный аппарат для снабжения десантника кислородом в разреженной атмосфере, влагозащищенные очки ночного видения и контейнер, вмещающий до 50 килограммов оружия и снаряжения.

При помощи Stayer можно десантироваться с высот от 400 до 8000 метров при скорости полета 350 километров в час. Грузоподъемность новой системы составляет 180 килограммов - это рекорд для парашютов, предназначенных для десантирования людей, отметили на предприятии.

Ивановский парашютный завод "Полет" - производитель десантных систем в России. Предприятие было основано в 1942 году как цех по пошиву рабочей одежды, однако вскоре перешло на выпуск военной продукции. В 2011 году производство переехало в новое здание, специально спроектированное для выпуска парашютов.

Антон Валагин (Иваново)