В Иванове начнут выпуск "дышащих" парашютов
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ВДВ РФ.
Источник: rg.ru
В 2018 году ивановский завод "Полет" начнет серийное производство новой парашютной системы Stayer, сообщили в правительстве региона.
Новый парашют будет выпускаться для нужд Минобороны и других силовых ведомств. Система включает в себя основной и запасной купола, дыхательный аппарат для снабжения десантника кислородом в разреженной атмосфере, влагозащищенные очки ночного видения и контейнер, вмещающий до 50 килограммов оружия и снаряжения.
При помощи Stayer можно десантироваться с высот от 400 до 8000 метров при скорости полета 350 километров в час. Грузоподъемность новой системы составляет 180 килограммов - это рекорд для парашютов, предназначенных для десантирования людей, отметили на предприятии.
Ивановский парашютный завод "Полет" - производитель десантных систем в России. Предприятие было основано в 1942 году как цех по пошиву рабочей одежды, однако вскоре перешло на выпуск военной продукции. В 2011 году производство переехало в новое здание, специально спроектированное для выпуска парашютов.
Антон Валагин (Иваново)
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16.01.2018
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