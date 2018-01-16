Выход "Ярсов" на боевые маршруты сняли на видео
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Выход ПГРК "Ярс" и "Тополь-М" на маршруты боевого патрулирования.
Источник: rg.ru
Министерство обороны РФ разместило в Сети видео с выходом ПГРК "Ярс" и "Тополь-М" на маршруты боевого патрулирования.
Маневрирование ракетных комплексов проходит в рамках масштабных учений РВСН, которые развернулись по всей стране.
Как уже сообщала "РГ", вышли на маршруты патрулирования и встали на боевое дежурство "Тополи" и "Ярсы" от Ивановской до Иркутской областей.
В процессе учений отрабатываются противодиверсионные действия расчетов ПГРК. В том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами.
Кроме этого, боевые расчеты "Ярсов" и "Тополей" проведут тренировки по преодолению участков условного заражения местности, организации взаимодействия с приданными подразделениями, а также по проведению условного пуска ракет.
Дмитрий Григорьев
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16.01.2018
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