Видео: Украина испытала модернизированный ЗРК "Печора"
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Зенитно-ракетный комплекс С-125М "Печора".
Источник: rg.ru
На Украине прошли испытательные пуски ракет модернизированного советского зенитно-ракетного комплекса С-125М "Печора". Об этом на своей странице в Facebook сообщило государственное конструкторское бюро "Луч".
Отмечается, что запущенная ракета 5В27Д-М2 была снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения.
"На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", - говорится в аннотации к видеоролику.
По утверждениям разработчиков, дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами "Печоры" составляет 40 километров, а максимальная высота зоны поражения - 25 километров.
Впрочем интернет-блогеры полагают, что украинские конструкторы приукрашивают действительность, так как на видео показаны пуски ракет из установки, которую довольно сложно визуализировать.
Напомним, что зенитный ракетный комплекс С-125 был принят на вооружение советской армии в 1961 году. Модернизация С-125М прошла в 1970-м году. В России этот комплекс сняли с вооружения в 1990-х годах.
Николай Грищенко
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16.01.2018
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