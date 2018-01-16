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Видео: Украина испытала модернизированный ЗРК "Печора"

17.01.2018 Российская газета 293 0
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ЗРК С-125М "Печора"
Зенитно-ракетный комплекс С-125М "Печора".
Источник: rg.ru

На Украине прошли испытательные пуски ракет модернизированного советского зенитно-ракетного комплекса С-125М "Печора". Об этом на своей странице в Facebook сообщило государственное конструкторское бюро "Луч".

Отмечается, что запущенная ракета 5В27Д-М2 была снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения.

"На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М", - говорится в аннотации к видеоролику.

По утверждениям разработчиков, дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами "Печоры" составляет 40 километров, а максимальная высота зоны поражения - 25 километров.

Впрочем интернет-блогеры полагают, что украинские конструкторы приукрашивают действительность, так как на видео показаны пуски ракет из установки, которую довольно сложно визуализировать.

Напомним, что зенитный ракетный комплекс С-125 был принят на вооружение советской армии в 1961 году. Модернизация С-125М прошла в 1970-м году. В России этот комплекс сняли с вооружения в 1990-х годах.


Николай Грищенко
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Россия
Украина
Продукция
С-125
Компании
Луч КБ
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