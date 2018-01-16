Почему баллистические ракеты США запускают с дискеты



Флопи-диск, использующийся на ракетной базе американских ВВС.

Источник: www.cbsnews.com Флопи-диск, использующийся на ракетной базе американских ВВС.Источник: www.cbsnews.com

Компьютер, управляющий запуском баллистических ракет Minitman (правильно "Minuteman" - примечание ВПК.name) на базе ВВС США в Вайоминге, не нынешнего, и даже не прошлого поколения - он был спроектирован более полувека назад. Информацию в него загружают с дискеты емкостью 1,44 или 2,88 мегабайта, пишет "Популярная механика".

Для 1971 года эта техника была суперсовременной, но сейчас компьютер величиной со шкаф с объемом оперативной памяти 16 мегабайт и 100-мегабайтным жестким диском выглядит трогательным анахронизмом. А управляет он ни много ни мало запуском 150 баллистических ракет, чьи шахты находятся на территории военной базы.

Тем не менее ракетчики не собираются обновлять вычислительную технику. Их компьютеры не имеют выхода в Интернет, с пусковыми шахтами, другими ракетными базами и командованием их связывает автономная сеть. И это не оптоволокно, а уложенный в землю медный кабель. Дискеты с управляющими запуском ракет программами старше ракетчиков - приходящим на базу молодым офицерам приходится осваивать древнюю и непривычно медленную технологию.

- Старые компьютеры обмануть намного сложнее, чем современные, - считают на авиабазе. Правда, не все согласны с ними - Счетная палата США опубликовала отчет о морально устаревшей IT-инфраструктуре федеральных объектов, в том числе тюрем и военных баз.

Кстати

Системные инженеры, работающие с Большим Адронным коллайдером, также предпочитают для хранения данных магнитные ленты - правда, в картриджах последнего поколения. Поврежденный участок легко вырезать, а ленту склеить - в этом случае будет потеряна лишь небольшая часть информации, считают они. В случае выхода из строя жесткого диска или твердотельного накопителя есть риск потерять все.

Антон Валагин