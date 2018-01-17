США: Россия модернизировала в своей армии все



Высокоточная ракета Х-25. Высокоточная ракета Х-25.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд пожаловался на чувство дискомфорта, которое он испытывает, думая о российской армии.

- Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие. Я бы сказал, что никто из нас не чувствует себя комфортно в положении, в которое мы сейчас попали, - рассказал Денфорд на брифинге в Брюсселе.

Действия России за последние несколько лет не могут не вызывать беспокойства, цитирует генерала официальный сайт Пентагона. Оно лишь усиливается, когда мы смотрим на инвестиции, проведенные россиянами за минувшее десятилетие. Россия модернизировала свои ядерные силы, усилила флот и космическую оборону, получила возможности видения кибернетической и электронной войны.

Накануне немецкий журнал Stern рассказал об опасности, которую представляют для авианосцев США российские гиперзвуковые ракеты "Циркон". Они неуязвимы для современных средств ПВО и способны утопить вражеский корабль с расстояния в 500 километров. "Цирконами" планируется вооружить тяжелые крейсеры и многоцелевые атомные подлодки.

Антон Валагин