Комплексы 9К35 "Стрела-10" готовы сбивать "неопознанные цели" в Сирии



Комплекс 9К35 "Стрела-10".

Источник: rg.ru Комплекс 9К35 "Стрела-10".Источник: rg.ru

Сирийские комплексы 9К35 "Стрела-10" по-прежнему находятся в строю и готовы к выполнению боевых задач. Новые фотографии одной из таких машин войсковой ПВО появились в Сети.

Комплексы 9К35 "Стрела-10" в Сирии pic.twitter.com/vaJsMU9uRe

- Komandante (@KomandanteS17) 16 января 2018 г.

Сухопутные войска Сирии до начала гражданской войны обладали внушительным арсеналом средств войсковой ПВО, которая включала в себя переносные зенитные ракетные комплексы, самоходки ЗСУ-23-4 "Шилка", а также мобильные ракетные установки.

Если системы "Оса" и "Квадрат" САА достаточно часто появлялись в Сети, то фотографии комплекса "Стрела -10" практически не "светились" буквально до минувшего года. Если и были очень редкие, то датировались периодом до 2012 года.

Не удивительно, что некоторые военные эксперты были уверены, что такое оружие попросту не сохранилось за годы интенсивных военных действий. Другие же специалисты были настроены более оптимистично, сирийцы уже не раз демонстрировали, что могут преподносить различные сюрпризы. И, как оказалось, именно они были правы. Летом минувшего года во время наступления вдоль шоссе Дамаск - Багдад наблюдатели увидели "Стрелы-10" в боевых порядках правительственных войск.

Как тогда сообщали, 9К35 должны были сбивать "неопознанные воздушные цели", если бы они появились в зоне досягаемости данных ЗРК.

Известно, что данные ракетные установки были поставлены в САР еще во времена СССР. Они монтируются на простых и надежных тягачах - транспортерах МТ-ЛБ. На пусковых установках размещены 4 ракеты. Такое же количество находится в запасе, внутри самой машины.

Вес ракеты около 42 кг. Она способна поражать воздушные цели на дальности от 0,8-1,2 до 5 км на высоте от 25 м до 3-3,5 км. При этом противник может перемещаться со скоростью до 415 м/c на встречных курсах и 310 м/с на догонных.

Вес - 12,3 т. Экипаж- 3 человека. Максимальная скорость передвижения - до 60 км/ч. В качестве оружия самообороны имеется 7,62-мм пулемет ПК.

Данных о том, что сирийские "Стрелы" смогли записать на свой счет какие-то летательные аппараты противника, пока не поступало, но любой пилот, знающий, что действует в районе, где развернуты 9К35, будет проявлять предельную осторожность. Единственная проблема заключается в том, что таких комплексов у сирийцев ограниченное количество, поэтому они могут сопровождать лишь некоторые подразделения.

Алексей Моисеев