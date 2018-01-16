Боевых роботов научат правильно себя вести
|
|
Министр обороны США Чак Хейгел вместе с представителем DARPA Брэдом Таусли осматривает новейшие разработки агентства перед уходом с поста в 2015 году .
Источник: washingtontimes.com
Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США заявило о начале реализации проекта разработки программного обеспечения для роботов, которое будет управлять их поведением в той или иной ситуации.
Поясняется, что главная задача проекта - улучшить отношение людей к современным высокоавтономным роботизированным системам. Об этом сообщает портал C4ISRNET.
Боевые роботы снабжены достаточно эффективным программным обеспечением для самостоятельных действий в той или иной ситуации. Но в этих программах отсутствуют "моральные нормы", приемлемые в различных странах и регионах действий боевых роботов.
Сейчас DARPA как раз занимается сбором информации и созданием базы данных этих норм поведения. По словам руководителя проекта Резы Ганадана, уже полученные данные вполне можно перевести на уровень алгоритма. Например, робота вполне можно научить соблюдать тишину в библиотеке или в театре.
Руководитель проекта считает, что первые разработки можно применить и испытать в гражданской сфере. Например, голосовой помощник вполне может научиться ставить телефон на беззвучный режим в кинотеатре.
Но главное применение - это боевые роботы. Для них собираются данные о правилах и обычаях ведения войны в различных регионах Земли, составляется каталог недопустимых действий на поле бой.
Реализация проекта пока находится в начальной стадии. Никакой дополнительной информации о нем не сообщается.
Дмитрий Григорьев
|
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.01.2018 Пентагон готовит боевой рой для войны в городе
13.12.2017 Военные новости: Пентагону не хватает футурологов
11.12.2017 Американский эксперт о российских программах в области беспилотных средств
30.11.2017 Дмитрий Остапчук: через 30 лет робот не оставит человеку места на поле боя
17.10.2017 Русские роботы. Бойтесь систем РЭБ, а не терминаторов (Breaking Defense, США)
16.10.2017 Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
28.09.2017 Мировой рынок наземных робототехнических комплексов
27.09.2017 Убить интеллектом