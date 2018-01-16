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Боевых роботов научат правильно себя вести

17.01.2018 Российская газета 273 0
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Чак Хейгел и Брэд Таусли
Министр обороны США Чак Хейгел вместе с представителем DARPA Брэдом Таусли осматривает новейшие разработки агентства перед уходом с поста в 2015 году .
Источник: washingtontimes.com

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США заявило о начале реализации проекта разработки программного обеспечения для роботов, которое будет управлять их поведением в той или иной ситуации.

Поясняется, что главная задача проекта - улучшить отношение людей к современным высокоавтономным роботизированным системам. Об этом сообщает портал C4ISRNET.

Боевые роботы снабжены достаточно эффективным программным обеспечением для самостоятельных действий в той или иной ситуации. Но в этих программах отсутствуют "моральные нормы", приемлемые в различных странах и регионах действий боевых роботов.

Сейчас DARPA как раз занимается сбором информации и созданием базы данных этих норм поведения. По словам руководителя проекта Резы Ганадана, уже полученные данные вполне можно перевести на уровень алгоритма. Например, робота вполне можно научить соблюдать тишину в библиотеке или в театре.

Руководитель проекта считает, что первые разработки можно применить и испытать в гражданской сфере. Например, голосовой помощник вполне может научиться ставить телефон на беззвучный режим в кинотеатре.

Но главное применение - это боевые роботы. Для них собираются данные о правилах и обычаях ведения войны в различных регионах Земли, составляется каталог недопустимых действий на поле бой.

Реализация проекта пока находится в начальной стадии. Никакой дополнительной информации о нем не сообщается.


Дмитрий Григорьев
16.01.2018
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принадлежат Российская газета
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