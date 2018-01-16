Третий индийский авианосец. Возможен или невозможен?



Строительство индийского авианосца "Викрант".

Источник: commons.wikimedia.org/Drajay1976 Строительство индийского авианосца "Викрант".Источник: commons.wikimedia.org/Drajay1976

Как сообщают источники издания Mail Today, будет выбран один из двух палубных боевых самолетов – американский F-18 или французский Rafale. Индийский флот, ссылаясь на китайскую угрозу, просит построить авианосец с ядерной энергетической установкой с использованием американсикх технологий, что сделает его по цене намного более дорогим, чем предыдущие два авианосца.

Военно-морской флот утверждает, что у него должен быть один авианосец для восточного и один для западного флотов, третий по принципу ротации будет находиться в плановом ремонте или модернизации. Однако министерство обороны не очень заинтересовано в атомном авианосце из-за его дороговизны, так как заказ на этот корабль может отодвинуть реализацию срочных программ перевооружения в других родах войск.

Для покупки самолетов военно-морской флот разместил запрос на получение информации (RFI), но пока нет разрешения от МО на проведение конкурса. Тем не менее, ВМС уже разрешили поставщикам представить ему презентацию о том, смогут ли их самолеты взлетать с палубы авианосца INS Vikramaditya или нет. Источники министерства обороны также заявили, что необходимо еще раз подумать о необходимости дальнейшего увеличения парка авианосцев, поскольку все цели и маршруты в регионе Индийского океана можно достаточно эффективно контролировать уже существующими активами и базами в этом районе.

Индийский авианосец Vikrant. Источник: Agencies-Globaltimes.cn

По этой причине министерство обороны отказалось утвердить пятилетнюю программу развития военно-морского флота, поскольку согласие на это потребовало бы, по крайней мере, удвоения размеров военного бюджета. Правительство Индии уже тратит 28 процентов государственного бюджета на три вида вооруженных сил, и увеличение оборонных трат на еще более высокий уровень, похоже, не представляется возможным в ближайшем будущем, сообщают источники.