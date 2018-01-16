FREMM и Govind – на что у Греции хватит денег?



Фрегат FREMM Mohammed VI. Источник: DCNS.

Источник: DCNS Фрегат FREMM Mohammed VI. Источник: DCNS.Источник: DCNS

Греческая ежедневная газета Kathimerini сообщила на прошлой неделе, что греческое правительство намерено вступить в переговоры с Францией относительно закупки двух фрегатов FREMM. Контакты между Грецией и Францией по этому вопросу начнутся с февраля.

По словам источников издания, это стало возможным после устного соглашения между премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его последнего визита в Афины в сентябре прошлого года. Отмечается, что если Греции эти фрегаты будут не по карману, есть вариант закупки корветов класса Gowind.

Компания Naval Group заявляет, что фрегат класса FREMM может успешно противостоять всем современным морским и воздушным угрозам благодаря исключительным характеристикам платформы и мощной боевой системе SETIS®. FREMM разработан на основе проектирования и строительства боевых кораблей класса La Fayette, также используется опыт работ по атомным подводным лодкам для уменьшения акустической сигнатуры фрегата.

Aquitaine – поставлен в 2012

Mohammed VI – поставлен ВМС Марокко в 2014

Provence – поставлен в июне 2015

Tahya Misr – поставлен ВМС Египта в июне 2015

Languedoc – поставлен 16 марта 2016

Auvergne – поставлен 12 января 2018

Bretagne и Normandie – будут поставлены в 2018 и 2019 годах

Alsace и Lorraine – график поставок 2021 и 2022 годы

По данным Naval Group, корвет Gowind® 2500 оснащен новейшими технологическими системами, также имеет БИУС типа SETIS® (новейшее поколение боевых систем, разработанных Naval Group), интегрированную мачту с различными датчиками и диспетчерской, соответствующими техническими помещениями, на корабле достигнут высокий уровень интеграции и автоматизации.

Серия Gowind уже стала успешной для Naval Group. Четыре единицы были заказаны египетским флотом (первый ENS El Fateh, был недавно доставлен заказчику), еще шесть корветов заказаны Королевским малазийским флотом (первый KD Maharaja Lela был построен в Малайзии и спущен на воду летом 2017 года). В конце 2017 года было объявлено, что ВМС ОАЭ покупают два корвета данного типа.