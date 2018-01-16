Бразилия близка к заключению соглашения по приобретению британского вертолетоносца "Оушн"



Британский десантный вертолетоносец L 12 Ocean.

Источник: twitter.com/hms_ocean. Британский десантный вертолетоносец L 12 Ocean.Источник: twitter.com/hms_ocean.

ЦАМТО, 16 января. Великобритания и Бразилия близки к заключению соглашения по продаже бразильскому флоту десантного вертолетоносца (L-12) "Оушн" из состава британских ВМС.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на источник в ВМС Бразилии, в настоящее время стороны продолжают переговоры с целью согласования технических и юридических аспектов сделки, стоимость которой оценивается в 84,6 млн. фунтов стерлингов (114,4 млн. долл.). Дата подписания соглашения пока не определена, однако Бразилия рассчитывает получить вертолетоносец к июню 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, специалисты ВМС Бразилии уже проинспектировали корабль в октябре-ноябре 2017 года. Судно было признано находящимся в хорошем состоянии.

Министерство обороны Бразилии 29 ноября 2017 года предоставило командованию ВМС страны разрешение на проведение переговоров о закупке судна. Это позволило начать с Минобороны и командованием ВМС Великобритании обсуждение деталей соглашения, включая вопросы технического обслуживания, график передачи, подготовку экипажей и т.д.

На текущий момент известно, что установленная на борту ЗАК "Фалакс" американского производства в комплект поставки включена не будет.

Командование ВМС Бразилии обратилось в Минобороны страны за получением разрешения на покупку (L-12) "Оушн" в начале 2017 года после принятия решения о снятии с вооружения авианосца "Сан Паулу". Ранее сообщалось, что ВМС Бразилии планируют заключить контракт на поставку вертолетоносца в 2018 году, провести его капитальный ремонт в 2019 году и принять на вооружение к 2020 году.

ВМС Великобритании в январе 2014 года завершили 15-месячный ремонт и модернизацию "Оушн", стоимость работ составила 65 млн. фунтов стерлингов. 19 декабря 2017 года судно возвратилось на военно-морскую базу "Девонпорт" после завершения выполнения задач в качестве флагмана "2-й постоянной военно-морской группы НАТО". Вывод вертолетоносца из состава флота запланирован на март 2018 года.

Десантный вертолетоносец "Оушн" был построен на верфи Vickers Shipbuilding and Engineering на базе проекта легкого авианосца типа "Инвинсибл" с модернизированной надстройкой. В боевой состав ВМС Великобритании корабль вошел в сентябре 1998 года. "Оушн" предназначен для перевозки подразделений морской пехоты и обеспечения морских десантных операций, а также ограниченного участия в противолодочных операциях. Высадка десанта может осуществляться с помощью десантных катеров или вертолетов.

Полное водоизмещение корабля составляет 21758 т, длина – 203,4 м, ширина – 34,4 м, осадка – 6,6 м. Размеры полетной палубы: длина – 170 м, максимальная ширина – 31,7 м. Дизельная главная энергетическая установка мощностью 18360 л.с. позволяет развивать максимальную скорость хода 18 узлов. Дальность плавания – 8000 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 285 человек, авиагруппа – 180 человек. Десантовместимость: 830 человек, четыре десантных катера LCVP Mk.5, два катера "Гриффон", до 40 боевых машин десанта. На корабле могут быть размещены до 18 вертолетов, включая "Уайлдкэт", "Мерлин", "Чинук" и "Апач".