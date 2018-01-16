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Спецназ Сирии получил БТР-82 с новым лазерным прожектором

17.01.2018 Вестник Мордовии 286 0
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vestnik-rm.ru

Российские БТР-82 высоко ценятся в вооруженных силах Сирии. Данная бронетехника зарекомендовала себя как очень надежная, обладающая высокой огневой мощью и маневренностью.

vestnik-rm.ru

Данные бронетраспортеры имеются на вооружении одного из спецподразделений силовых структур САР. Недавно спецназовцы получили "свежую" боевую машину. От более ранних версий внешне она отличается установкой лазерного прожектора ЛП-1 российского производства. Ранее такое оборудование изготавливалось в Белоруссии.

vestnik-rm.ru

Лазерный прожектор предназначен для подсветки целей, работающим с ночным прицелом БТР. По сравнению со старыми ламповыми инфракрасными осветителями, он более надежен и меньше демаскирует технику.

vestnik-rm.ru

Как ранее сообщали "Вестнику Мордовии" специалисты на международном военно-техническом форуме "Армия 2017", ЛП-1 способен без перерыва работать до 8 часов. При этом ему не страшна температура до 60°С, что очень важно, в экстремальных условиях Ближнего Востока.


Дмитрий Лемешко
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Сирия
Продукция
БТР-82
Проекты
АРМИ-20XX

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