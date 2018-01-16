Спецназ Сирии получил БТР-82 с новым лазерным прожектором
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vestnik-rm.ru
Российские БТР-82 высоко ценятся в вооруженных силах Сирии. Данная бронетехника зарекомендовала себя как очень надежная, обладающая высокой огневой мощью и маневренностью.
vestnik-rm.ru
Данные бронетраспортеры имеются на вооружении одного из спецподразделений силовых структур САР. Недавно спецназовцы получили "свежую" боевую машину. От более ранних версий внешне она отличается установкой лазерного прожектора ЛП-1 российского производства. Ранее такое оборудование изготавливалось в Белоруссии.
vestnik-rm.ru
Лазерный прожектор предназначен для подсветки целей, работающим с ночным прицелом БТР. По сравнению со старыми ламповыми инфракрасными осветителями, он более надежен и меньше демаскирует технику.
vestnik-rm.ru
Как ранее сообщали "Вестнику Мордовии" специалисты на международном военно-техническом форуме "Армия 2017", ЛП-1 способен без перерыва работать до 8 часов. При этом ему не страшна температура до 60°С, что очень важно, в экстремальных условиях Ближнего Востока.
Дмитрий Лемешко
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16.01.2018
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