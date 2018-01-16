В 2018 году войска ВВО продолжат получать современные образцы вооружения и военной техники



Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.

Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 16 января. В рамках гособоронзаказа на 2018 год соединения и воинские части Восточного военного округа продолжат получать современные образцы вооружения и военной техники.

В частности, в зенитные ракетные соединения армии ВВС и ПВО округа поступят ЗРС С-400 "Триумф", мотострелковые соединения округа получат партию БМ РЗСО "Торнадо-Г" и переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.