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В 2018 году войска ВВО продолжат получать современные образцы вооружения и военной техники

17.01.2018 ЦАМТО 217 0
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Комплекс ПВО С-400 Триумф
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на охрану российских воздушных границ в Севастополе. 13 января 2017.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 16 января. В рамках гособоронзаказа на 2018 год соединения и воинские части Восточного военного округа продолжат получать современные образцы вооружения и военной техники.

В частности, в зенитные ракетные соединения армии ВВС и ПВО округа поступят ЗРС С-400 "Триумф", мотострелковые соединения округа получат партию БМ РЗСО "Торнадо-Г" и переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
16.01.2018
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