ВВС Нигерии получили все заказанные УТС "Супер Мушшак"
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Учебный самолет MFI-395 Super Mushshak.
Источник: pakmr.blogspot.com
ЦАМТО, 16 января. Согласно информации, размещенной на аккаунте в Facebook ВВС Нигерии, 14 января в страну была доставлена вторая и последняя партия учебно-тренировочных самолетов "Супер Мушшак", заказанных в Пакистане.
Доставка была произведена на борту самолета Ил-76, который приземлился на авиабазе "Кадуна" ВВС Нигерии. Приемка самолетов осуществлялась в присутствии представителей командования ВВС Нигерии, Национальной таможенной службы и Национальной иммиграционной службы. Выгрузку провела группа специалистов ВВС Нигерии и Пакистана. В ближайшее время они произведут сборку полученной авиатехники, которая после летных испытаний и оценки будет официально принята на вооружение ВВС Нигерии.
Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Нигерии 10 УТС "Супер Мушшак" был подписан с компанией Pakistan Aeronautical Complex (РАС) 21 октября 2016 года. Помимо поставки самолетов, соглашение предусматривает обслуживание техники и обучение личного состава ВВС Нигерии. Стоимость соглашения не раскрывалась, однако в оборонном бюджете Нигерии на 2016 год предусматривалось выделение на закупку 10 УТС "Супер Мушшак" 2,06 млрд. найра (10,2 млн. долл.). Самолеты предполагалось получить в возможно короткий срок для подготовки новых пилотов ВВС. Для обеспечения данного требования PAC в декабре 2016 года безвозмездно передала в лизинг ВВС Нигерии 4 самолета из наличия ВВС Пакистана. Поставленные самолеты позволили подготовить 4 летчиков-инструкторов и 16 курсантов.
|Погрузка УТС Super Mushshak в транспортный самолет.
|Источник: фото NAF (Nigerian Air Force)
Первая партия из 5 новых самолетов "Супер Мушшак" была доставлена в Нигерию 14 июля и официально вошла в боевой состав ВВС 8 августа 2017 года. УТС применяются 401-й школой летной подготовки, размещенной на авиабазе "Кадуна". После получения первой партии новых самолетов ВВС Нигерии возвратили компании PAC арендованные УТС.
Как заявлено, полученные УТС оснащены цифровой "стеклянной" кабиной пилотов и обеспечивают эффективную начальную подготовку пилотов.
"Супер Мушшак" – усовершенствованная версия самолета MFI-17 компании Saab, проект которого был приобретен PAC в 1980-ые гг. Разработка MFI-395 "Супер Мушшак", оснащенного двигателем мощностью 260 л.с., началась в 1995 году. Первый полет самолет выполнил в августе 1996 года. На вооружение ВВС Пакистана MFI-395 был принят в мае 2001 года. Пакистанские ВВС получили около 50 MFI-395. Еще 20 самолетов были поставлены ВВС Саудовской Аравии, 5 ед. – ВВС Омана. УТС также был принят на вооружение ВВС Ирана, Ирака и ЮАР. В июне 2016 года было объявлено о подписании контракта на поставку 8 УТС "Супер Мушшак" ВВС Катара, в мае 2017 года – 52 самолетов ВВС Турции, в июле 2017 года – 10 самолетов ВВС Азербайджана.
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16.01.2018
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