"Роствертол" завершил поставки в рамках гособоронзаказа за 2017 год



Вертолет Ми-26 (на первом плане) и вертолеты Ка-52 на военном аэродроме Кубинка.

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС Вертолет Ми-26 (на первом плане) и вертолеты Ка-52 на военном аэродроме Кубинка.Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

ЦАМТО, 16 января. "Роствертол" завершил поставки Минобороны России военно-транспортных вертолетов Ми-26, боевых Ми-35М, Ми-28Н и учебно-боевых Ми-28УБ в рамках выполнения государственных контрактов за 2017 год.

Все вертолеты успешно прошли приемо-сдаточные испытания и приняты ВКС России.

"Роствертол" поставляет военному ведомству всю линейку производимых вертолетов, а также совместно с АО "МВЗ им. М.Л.Миля" и под руководством холдинга "Вертолеты России" ведет работы по модернизации техники, производимой для Минобороны РФ.

Результатом этой работы стала передача в ноябре 2017 года первой партии новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. Главное отличие Ми-28УБ от Ми-28Н – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет, как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

Наряду с модернизацией "Ночных охотников", холдинг "Вертолеты России" подготовил проект модернизации вертолета Ми-26 для российских ВКС. В настоящее время на заводе "Роствертол" ведутся работы по созданию опытного образца нового вертолета Ми-26Т2В, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.