"Роствертол" завершил поставки в рамках гособоронзаказа за 2017 год
|
|
Вертолет Ми-26 (на первом плане) и вертолеты Ка-52 на военном аэродроме Кубинка.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС
ЦАМТО, 16 января. "Роствертол" завершил поставки Минобороны России военно-транспортных вертолетов Ми-26, боевых Ми-35М, Ми-28Н и учебно-боевых Ми-28УБ в рамках выполнения государственных контрактов за 2017 год.
Все вертолеты успешно прошли приемо-сдаточные испытания и приняты ВКС России.
"Роствертол" поставляет военному ведомству всю линейку производимых вертолетов, а также совместно с АО "МВЗ им. М.Л.Миля" и под руководством холдинга "Вертолеты России" ведет работы по модернизации техники, производимой для Минобороны РФ.
Результатом этой работы стала передача в ноябре 2017 года первой партии новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. Главное отличие Ми-28УБ от Ми-28Н – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет, как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". Кроме того, в боевых условиях, в случае возникновения нештатной ситуации, управление машиной может взять на себя второй член экипажа.
Наряду с модернизацией "Ночных охотников", холдинг "Вертолеты России" подготовил проект модернизации вертолета Ми-26 для российских ВКС. В настоящее время на заводе "Роствертол" ведутся работы по созданию опытного образца нового вертолета Ми-26Т2В, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.09.2014 Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов посетил ОАО «Роствертол»
13.06.2013 Отчет "Роствертола" за 2012 год
27.05.2010 Вертолетный подиум России
06.04.2010 Уверенность в будущем
01.07.2016 Годовой отчет "Роствертола" за 2015 год
17.06.2016 Отчет АО "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля" за 2015 год
05.09.2014 Минобороны предложило "Роствертолу" разработать проект вертолета для новой госпрограммы
21.08.2013 Новинки в военном сегменте