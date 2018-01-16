Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет продолжительностью более 13 часов
|
|
Стратегические ракетоносцы Ту-160М являются неотъемлемой составляющей российской ядерной триады.
Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ
ЦАМТО, 16 января. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31.
Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители "Тайфун" ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.08.2017 Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
17.01.2018 Минобороны РФ подтвердило сопровождение двух Ту-160 истребителями Бельгии и Британии
10.07.2013 Нам нужен легкий истребитель
27.06.2012 В Военно-воздушных силах завершились летно-тактические учения в северных и восточных регионах России
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
16.06.2017 Ту-160 вмешались в учения НАТО
16.06.2017 Ракетоносцы Ту-160 выполнили полеты над Балтикой в сопровождении истребителей НАТО