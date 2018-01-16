Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет продолжительностью более 13 часов



Стратегические ракетоносцы Ту-160М являются неотъемлемой составляющей российской ядерной триады.

Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ Стратегические ракетоносцы Ту-160М являются неотъемлемой составляющей российской ядерной триады.Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ

ЦАМТО, 16 января. Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31.

Продолжительность полета составила более 13 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители "Тайфун" ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.