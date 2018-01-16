Специалисты РКК "Энергия" выявили проблему в работе системы электроснабжения "Ангосата"



Ангольский спутник.

Источник: pbs.twimg.com Ангольский спутник.Источник: pbs.twimg.com

В ближайшее время космический аппарат покинет зону радиовидимости средств Центра управления полетами

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты РКК "Энергия" выявили проблему в работе аппаратуры системы электроснабжения ангольского спутника "Ангосат", сообщила в понедельник корпорация.

"Поступающая со спутника телеметрия позволила выявить проблему в работе аппаратуры системы электроснабжения КА [космического аппарата] "Ангосат". Специалисты РКК "Энергия" завершают обработку имеющейся телеметрической информации и готовятся провести ряд тестов", - говорится в сообщении корпорации.

В ближайшее время космический аппарат "Ангосат", двигающийся вдоль геостационарной орбиты в западном направлении, покинет зону радиовидимости средств Центра управления полетами.

Ввиду высокой ответственности маневров на геостационарной орбите принято решение не осуществлять активного воздействия на космический аппарат до его возвращения в зону радиовидимости, которое произойдет в середине апреля 2018 года.

О запуске

"Ангосат" изготовлен в РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Аппарат был запущен 26 декабря ракетой "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур. Этап работы средств выведения прошел штатно, аппарат был выведен на целевую орбиту. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока, после этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

Как сообщали ТАСС источники в ракетно-космической отрасли, спутник находился на расчетной орбите, был правильно сориентирован и стабилизирован до возобновления связи, над установлением которой специалисты РКК "Энергия" работали более суток. Устойчивый сигнал с "Ангосата" был получен 27 декабря. 29 декабря в РКК "Энергия" сообщили, что связь со спутником восстановлена, телеметрия тогда показала, что все системы космического аппарата работают нормально.

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что связь с "Ангосатом" могла пропасть из-за разрядившихся аккумуляторов. Однако на тот момент спутник уже был сориентирован на Солнце и раскрыл панели солнечных батарей, что позволило постепенно восстановить заряд в электросистеме аппарата.