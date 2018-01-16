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Минобороны РФ подтвердило сопровождение двух Ту-160 истребителями Бельгии и Британии

17.01.2018 ТАСС 203 0
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Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии.
Источник: © EPA/WOLFGANG KUMM

Ведомство подчеркнуло, что все полеты российских ВКС выполняются в соответствии с международными правилами

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Истребители ВВС Великобритании и Бельгии сопровождали маршрут двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В ходе полета, продолжительность которого составила более 13 часов, экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. Как отмечается, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.

Самолеты дальней авиации сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в соответствии с международными правилами.
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Норвегия
Россия
Продукция
EF-2000
F-16
МиГ-31
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ

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