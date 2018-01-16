Минобороны РФ подтвердило сопровождение двух Ту-160 истребителями Бельгии и Британии



Истребитель F-16 ВВС Бельгии.

Источник: © EPA/WOLFGANG KUMM Истребитель F-16 ВВС Бельгии.Источник: © EPA/WOLFGANG KUMM

Ведомство подчеркнуло, что все полеты российских ВКС выполняются в соответствии с международными правилами

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Истребители ВВС Великобритании и Бельгии сопровождали маршрут двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В ходе полета, продолжительность которого составила более 13 часов, экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. Как отмечается, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.

Самолеты дальней авиации сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в соответствии с международными правилами.