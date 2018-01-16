Минобороны РФ подтвердило сопровождение двух Ту-160 истребителями Бельгии и Британии
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Истребитель F-16 ВВС Бельгии.
Источник: © EPA/WOLFGANG KUMM
Ведомство подчеркнуло, что все полеты российских ВКС выполняются в соответствии с международными правилами
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Истребители ВВС Великобритании и Бельгии сопровождали маршрут двух стратегических ракетоносцев Ту-160, которые выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
В ходе полета, продолжительность которого составила более 13 часов, экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. Как отмечается, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.
Самолеты дальней авиации сопровождали экипажи истребителей МиГ-31.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в соответствии с международными правилами.
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16.01.2018
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