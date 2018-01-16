Россия планирует в 2018 году закончить постройку вертолетного центра в Перу



Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Руслан Кривобок Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Руслан Кривобок

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия в 2018 году завершит в Перу строительство центра по ремонту вертолетов, сообщил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"В Перу эксплуатируется значительное количество российских вертолетов, и Лима заинтересована в пополнении их парка. Важным является завершение строительства вертолетного центра в этой стране в 2018 году", - сказал Пунчук.

Контракт на поставку в Перу партии из 24 российских вертолетов Ми-171Ш был заключен в декабре 2013 года. Стоимость контракта оценивается в сумму более 500 миллионов долларов США. Поставка завершена в 2016 году.