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Россия планирует в 2018 году закончить постройку вертолетного центра в Перу

17.01.2018 РИА Новости 172 0
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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Руслан Кривобок

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия в 2018 году завершит в Перу строительство центра по ремонту вертолетов, сообщил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"В Перу эксплуатируется значительное количество российских вертолетов, и Лима заинтересована в пополнении их парка. Важным является завершение строительства вертолетного центра в этой стране в 2018 году", - сказал Пунчук.

Контракт на поставку в Перу партии из 24 российских вертолетов Ми-171Ш был заключен в декабре 2013 года. Стоимость контракта оценивается в сумму более 500 миллионов долларов США. Поставка завершена в 2016 году.
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Перу
Россия
США
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
ФСВТС РФ

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