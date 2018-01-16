Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В горах Армении разведчиков ЮВО учат беззвучно ходить на лыжах

17.01.2018 РИА Новости 285 0
0
Понравилась новость?
 +1
Военнослужащие разведывательной роты во время лыжной подготовки в горах. Архивное фото
Военнослужащие разведывательной роты во время лыжной подготовки в горах. Архивное фото - военные учения.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, отрабатывают ведение боевых действий с диверсионными группами "противника" в горах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"На высокогорном полигоне "Камхуд" в ходе тактико-специальных занятий инструкторы обучают разведчиков соединения поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника с применением бесшумной техники перемещения по снежному насту на лыжах в горной местности", - сказал он.

Как отметил Астафьев, поиск "диверсантов" проходит на высоте более полутора тысяч метров над уровнем моря. Разведчики используют карты и современные GPS-навигаторы комплексов разведки "Стрелец", экипировку "Ратник". Также во время обучения разведчики отработают нормативы по специальной, тактической, огневой подготовке. Также они преодолеют препятствия на "тропе разведчика" - специальной горной полосе.

Астафьев сообщил, что к занятиям в горной местности Закавказья привлечено более 200 военнослужащих и задействовано более 50 единиц военной техники.
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:40
  • 2
Под Маском скрытое
  • 17.01 08:28
  • 31
С опозданием на 10 лет
  • 17.01 08:24
  • 159
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 17.01 07:48
  • 6
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
  • 17.01 06:03
  • 154
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 17.01 05:42
  • 2
Стоимость третьего авианосца и 57 палубных истребителей для ВМС Индии оценена в сумму 25 млрд. долл.
  • 17.01 05:01
  • 162
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 17.01 04:54
  • 348
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 17.01 04:43
  • 2
Видео: робот "Нерехта" разнес в клочья бронежилет
  • 17.01 04:40
  • 4
В Boeing рассказали о новом боевом суперсамолете
  • 17.01 04:04
  • 1
США: Россия модернизировала в своей армии все
  • 17.01 01:15
  • 4
Около 500 военнослужащих мотострелковых подразделений ВВО стали внештатными саперами
  • 17.01 00:57
  • 9
Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму
  • 16.01 22:51
  • 5
ВДВ России отправятся в сверхдальний поход
  • 16.01 22:51
  • 1
ВВС НОАК начали получать Y-20 партиями
другие обсуждаемые темы