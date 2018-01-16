В горах Армении разведчиков ЮВО учат беззвучно ходить на лыжах



Военнослужащие разведывательной роты во время лыжной подготовки в горах. Архивное фото - военные учения.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Военнослужащие разведывательной роты во время лыжной подготовки в горах. Архивное фото - военные учения.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, отрабатывают ведение боевых действий с диверсионными группами "противника" в горах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"На высокогорном полигоне "Камхуд" в ходе тактико-специальных занятий инструкторы обучают разведчиков соединения поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника с применением бесшумной техники перемещения по снежному насту на лыжах в горной местности", - сказал он.

Как отметил Астафьев, поиск "диверсантов" проходит на высоте более полутора тысяч метров над уровнем моря. Разведчики используют карты и современные GPS-навигаторы комплексов разведки "Стрелец", экипировку "Ратник". Также во время обучения разведчики отработают нормативы по специальной, тактической, огневой подготовке. Также они преодолеют препятствия на "тропе разведчика" - специальной горной полосе.

Астафьев сообщил, что к занятиям в горной местности Закавказья привлечено более 200 военнослужащих и задействовано более 50 единиц военной техники.