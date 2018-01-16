Дрон среди ясного неба



Демонстрация различных боевых и разведывательных беспилотников боевиков «Исламского государства», изъятых в Мосуле.

Источник: Telegram-канал Directorate4 Демонстрация различных боевых и разведывательных беспилотников боевиков «Исламского государства», изъятых в Мосуле.Источник: Telegram-канал Directorate4

Передовые террористические технологии требуют противоядия

Заметным событием начала года стала атака дронов на российские военные объекты в Сирии. 13 самодельных беспилотников должны были ударить по авиабазе "Хмеймим" и пункту базирования ВМФ в Тартусе. Для этого на них установили кустарные бомбочки, содержащие, несмотря на малые размеры, сотни поражающих элементов. Даже одного взрыва было достаточно, чтобы гарантированно вывести из строя самолет или вертолет.

Не секрет, что в Сирии и Ираке беспилотники используются часто. Более того, боевики запрещенного в России "Исламского государства" внесли серьезный вклад в развитие тактики их применения. Они первыми задействовали коммерческие квадрокоптеры для сброса миниатюрных бомб, проведения диверсионных актов и минирования местности. Достаточно вспомнить рассказы российских военных инженеров, как БЛА бомбили их при наведении переправы через Евфрат.

Между тем в прошлогодних боях на Филиппинах боевики также активно использовали дроны, чем не просто доставили много неприятностей филиппинским силовикам, а нанесли им серьезные потери.

Но БЛА – оружие не только террористов. Применение повстанческими формированиями самодельных беспилотников и коммерческих квадрокоптеров отмечено в Мьянме.

Несколько последних лет БЛА становятся для боевиков более важным оружием, нежели пикапы, оснащенные пулеметами Калашникова и даже минометами. Какие преимущества дают дроны повстанцам и боевикам перед обычными вооружениями? Попробуем разобраться.

Оружие "пролетариата"

“Дроны не только стали эффективными средствами разведки, но и заменили артиллерию с авиацией”

В 80-е годы в мире появилась шутка: "Автомат Калашникова – оружие пролетариата". Иногда в ней АК меняли на РПГ-7. Причина достаточно проста – обострилась холодная война. Хотя США и СССР напрямую не воевали, но поддерживали различные повстанческие группировки по всему миру. Существовал обязательный набор того, что было необходимо партизанам: автоматы, пулеметы, ручные гранатометы. Иногда в список попадали и минометы.

Примечательно, что США и СССР поставляли подопечным преимущественно одинаковый ассортимент – АК, РПГ-7, ПК. Такой стандартный комплект получали отряды в Намибии и Анголе, сандинисты в Никарагуа, афганские моджахеды. Если повстанцы и использовали артиллерию и бронетехнику, то только захваченную у правительственных войск.

После распада СССР и окончания холодной войны ситуация не изменилась. Стрелковка и легкие минометы остались главным вкладом западных стран в борьбу за демократию. Стандартный набор АК и РПГ получали стороны конфликта в Югославии.

Правда, 90-е пополнили этот список легкими джипами-пикапами. Они оказались достаточно маневренными, с большой дальностью хода и хорошей грузоподъемностью. В 2001 году в начале операции против талибов в Афганистане США направили в страну не только группы зеленых беретов и оперативников ЦРУ. Северный альянс и примкнувшие к ним получили десятки тысяч АК, ПК и РПГ-7, а также сотни пикапов различных фирм.

Камикадзе из Ирана

В середине 2000-х мир взорвался бумом беспилотных технологий. Многие технические решения можно было легко найти в свободном доступе. СМИ стали активно рассказывать о применении дронов в борьбе с террористами.

Первые случаи применения беспилотников боевиками были зафиксированы вооруженными силами США в середине 2000-х. В Ираке отряды запрещенной в России "Аль-Каиды" использовали дроны для разведки. Тогда американские военные отнеслись к этому как к некоей диковинке. Было захвачено несколько самодельных БЛА, оснащенных примитивными камерами, которые не "скидывали" видео оператору, а записывали на флеш-накопители.

Позже появились дроны-камикадзе – самоделки, оснащенные взрывчаткой. Оператор направлял БЛА на объекты: палатки, ангары, полевые склады и даже окопы американских военнослужащих. Их использовали преимущественно для ударов по базам и блокпостам США. Правда, такие случаи были достаточно редки.

Существует версия, что первыми идею создания таких дронов для вооружения повстанцев выдвинули в Иране. Доказательством этой версии служит то, что в Ираке подобные изделия впервые применили отряды, снабжавшиеся напрямую от Тегерана. Дроны-камикадзе, хотя и эпизодически, использовались "Хезболлой".

С того времени американцы начали активно поставлять БЛА союзникам и военизированным формированиям по всему миру. Одними их первых обладателями мини-дронов RQ-11B Raven еще в 2000-х стали колумбийские вооруженные формирования, занимавшиеся борьбой с наркоторговцами.

С началом гражданской войны в Сирии боевики и отряды умеренной оппозиции захватили немало правительственных складов с оружием и боеприпасами. Им достались танки, БМП, БТР и даже артиллерия. Поэтому страны, поддерживающие антиправительственные силы, уделили большое внимание не оснащению, а подготовке боевых отрядов, снабжению их информацией и современными средствами связи.

Начиная с 2013 года в Сирию массово "потекли" различные коммерческие беспилотники, преимущественно квадрокоптеры. Их использовали для ведения разведки и корректировки огня. Вскоре достоянием всего мира стали видеосъемки боев в сирийских городах, сделанные камерами БЛА. Дроны "засветились" на тысячах видео и фотографий с места боев.

В 2014 году АТО на юго-востоке Украины стала "войной беспилотников", их закупали сотнями как поддерживающие Новороссию волонтеры, так и добровольцы, выступающие "за единую незалежную".

Наработки джихадистов

Опыт применения беспилотников боевиками ИГ без преувеличения уникален. Правда, есть сомнения в том, что джихадисты наработали его самостоятельно. Не обошлось без помощи иностранных советников.

И все же исламисты смогли максимально сократить количество закупаемых коммерческих изделий и сумели наладить собственное производство БЛА. Их собирали в кустарных мастерских из закупленных по миру комплектующих. Следует отметить, что самоделки использовались преимущественно как камикадзе. Для точных ударов и разведки применялись коммерческие изделия. Самодельные БЛА нанесли иракским военным серьезные потери в битве за Мосул. Для ИГ такие беспилотники оказались даже более важным средством огневого поражения, чем артиллерия.

С другой стороны, идея создания легких ударных БЛА давно озвучивалась в фирмах-разработчиках. Малые дроны, в том числе квадрокоптеры, по мысли конструкторов, должны были сбрасывать на противника взрывные устройства. Но дальше статей, презентаций и видеороликов дело не шло. Инженеры ИГ сумели наладить массовое производство миниатюрных ударных дронов. Именно они стали главной угрозой для иракской и американской артиллерии и бронетехники. Небольшие кумулятивные заряды с квадрокоптеров эффективно уничтожали не только БТР и гаубицы на позициях, удавалось выводить из строя даже танки M-1 "Абрамс".

Следует отметить, что главное ноу-хау ИГ – максимальное внедрение беспилотников в систему вооруженной борьбы. Фактически дроны стали не только эффективными средствами разведки, но и заменили до некоторой степени артиллерию и авиацию.

Лучший помощник диверсанта

Какие преимущества дают беспилотники боевикам и повстанцам? Их слабым местом всегда была разведка. Но в отличие от государств повстанческим и террористическим отрядам не требуется многоуровневая система получения информации со спутниками, радиотехническими средствами и самолетами-разведчиками. По большему счету им не нужно вскрывать сложные системы снабжения, переброски войск и складирования. Цели боевиков – это хорошо известные военные базы, дороги и социально-бытовые объекты. Их размещение известно.

Но чтобы провести диверсию, необходимо знать систему охраны и размещение объектов на территории, "заглянуть за забор". А с этим у повстанцев и боевиков всегда были серьезные проблемы. Поэтому или приходится обстреливать цели наугад, или длительно готовиться, внедрять агентов и ждать удобного случая, который может и не наступить.

Все эти проблемы легко решаются дронами. Пролетев над объектом, они смогут разведать, что там происходит. Именно так и было в Сирии и в Ираке.

Даже если получена достоверная информация, открытым остается вопрос, как ее использовать. Для примера возьмем "Хмеймим". Предположим, боевикам стало известно все, что там происходит. Но как быть? Вокруг базы три кольца обороны плюс патрули мобильных групп и вертолеты. Стрелять ракетами надо на максимальной дальности. Разброс при этом будет такой, что даже самые точные координаты целей не помогут по ним попасть. Попытаться совершить скрытую диверсию? Но чтобы незаметно прорваться к объектам, придется пройти три кольца охраны. Там дежурят бойцы, оснащенные современными тепловизорами и приборами ночного видения. А по периметру развернуты сложные сигнальные средства. Фактически с 2003 года ни один такой рейд в Афганистане и Ираке не увенчался успехом. Прорваться удавалось только из-за беспечности охраны. Как было в сентябре 2012 года, когда охранники из армии Тонга в афганском Кемп-Бастионе не решились проверить документы у талибов, замаскированных под "американских военных".

Начать решительный штурм? Но чтобы дойти до стоянки самолетов, придется пожертвовать десятками своих бойцов. Не факт, что рейд удастся, а потери у нападающих будут невосполнимыми.

И в этом случае на помощь приходят беспилотники. Их стоимость относительно мала, запускать можно издалека. Да, заряды маленькие. Но даже этого хватит, чтобы гарантированно уничтожить или серьезно повредить самолет, вертолет или машину. Один такой миниатюрный заряд, сброшенный с квадрокоптера ИГ, прошлой осенью уничтожил склад боеприпасов сирийских войск в Дейр эз-Зоре.

Прорвать периметр авиабазы "Хмеймим" даже беспилотникам сложно – на пути встанут средства РЭБ и зенитные комплексы. Но, к примеру, если речь идет о временной базе, удар может оказаться весьма эффективным. Именно с помощью БЛА исламисты смогли в конце осени прошлого года уничтожить несколько сирийских учебных самолетов L-39, переделанных в ночные штурмовики. Они стояли на временной площадке в районе Дейр эз-Зора. Дроны вывели из строя несколько машин, хотя вокруг аэродрома были развернуты кольца обороны.

От таких ударов страдали не только сирийские военные. Квадрокоптеры ИГ часто атаковали артпозиции иракских войск во время штурма Мосула. На их счету несколько буксируемых гаубиц и самоходных установок. Прорывались беспилотники и к американским передовым позициям, несмотря на то, что те были прикрыты средствами РЭБ и зенитными комплексами.

Россия и США обладают всеми необходимыми средствами защиты, более того, и у нас, и за океаном ведется разработка оружия против дронов. Но если речь идет не о самых технологично развитых Мьянме или Филиппинах? Там БЛА превращаются в смертельную угрозу.

Поэтому можно смело констатировать: РПГ и автомат Калашникова уже не оружие террористического "пролетариата". Они уступили место беспилотникам, с которых можно вести разведку и затем успешно атаковать объекты. Для защиты от БЛА потребуется принимать серьезные меры: развернуть средства радиоэлектронной борьбы, подтянуть комплексы ПВО, создать несколько периметров безопасности. Но даже малейшая оплошность приведет к тому, что дроны террористов прорвутся и нанесут серьезный урон.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (715) за 16 января 2018 года