Ракеты серой сборки



Концептуальное предложение перспективной авиационной крылатой ракеты Gray Wolf корпорации Lockheed Martin.

Источник: Lockheed Martin Концептуальное предложение перспективной авиационной крылатой ракеты Gray Wolf корпорации Lockheed Martin.Источник: Lockheed Martin

Аэрокосмические корпорации США работают по программе "волчьей стаи"

Компания "Локхид Мартин" получила 110 миллионов долларов на разработку дешевых дозвуковых КР, которые могут летать роем. Первая демонстрация, как ожидается, будет проведена с самолета F-16, однако в дальнейшем эти ракеты можно будет запускать с любых истребителей.

Командование ВВС спонсировало "Локхид Мартин" вслед за корпорацией "Нортроп Грумман", которая занимается разработкой дешевой КР под шифром "Серый Волк" (Gray Wolf). Цель программы – создание на конкурсной основе ракеты, которая может быть встроена на несколько воздушных платформ. Со временем "Серыми волками" будут оснащаться самолеты F-35, F-15, F-18, B-1, B-2 и B-52.

По мысли разработчиков, новые КР должны эффективно поражать интегрированную систему противовоздушной обороны противника, причем во взаимодействии с другими системами оружия. Программа включает четыре стадии "спирального развития", использующие открытую архитектуру и модульную компоновку. Первая фаза должна завершиться до конца 2019 года.

Как заявил, директор программы в "Локхид Мартин" Хади Мурад, "спиральное развитие" поможет "максимизировать модульность". Это позволит заказчикам "внедрять передовые технологии, такие как более смертоносные боеголовки или топливосберегающие двигатели, когда эти системы становятся доступными".

"Серые волки" будут не только фугасными или кумулятивными, их планируется использовать и как средство РЭБ. А снабженные видеокамерами, новые КР послужат и разведчиками.

Из семи представленных на конкурс предложений чиновники военного ведомства США выбрали два – "Локхид" и "Грумман". По контракту аэрокосмические корпорации должны разработать и испытать прототипы своих КР до конца 2022 и 2024 годов.

По материалам Space daily

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (715) за 16 января 2018 года