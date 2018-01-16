Сдаться на милость богатого



ВС Камбоджи.

Источник: supercoolpics.com ВС Камбоджи.Источник: supercoolpics.com

Беднейшие страны ЮВА выбирают между Вьетнамом и Китаем

Лаос и Камбоджа еще три десятилетия назад считались социалистическими странами. Их "старшим братом" был СССР, "средним" – Вьетнам ("Ханоев ковчег").

Камбоджа пережила диктатуру Пол Пота с тотальным геноцидом собственного населения, вторжение вьетнамской армии, длительную гражданскую войну, свержение и восстановление монархии. К настоящему времени внутренняя обстановка стабилизировалась, но это одна из самых слабых в экономическом и военном отношении стран АСЕАН.

С полпотовским наследием

Армия весьма архаична, собственного ВПК нет. Военный потенциал Камбоджи (особенно ВВС и ВМС) гораздо ниже, чем у главного потенциального противника – Таиланда, с которым имеются серьезные пограничные конфликты ("Сиамские хитрецы"). Однако особые отношения с Ханоем вроде бы гарантируют безопасность.

“Камбоджу и Лаос пытается сохранить в сфере своего влияния Вьетнам, однако его медленно, но уверенно отодвигает Китай”

ВС Камбоджи оснащены в основном старым советским оружием, поставки которого из стран Восточной Европы и Вьетнама продолжаются до сих пор. В последние годы возобновился ввоз техники из Китая, его влияние на страну постепенно усиливается.

Сухопутные войска разделены на 6 военных округов. В их составе 4 пехотные дивизии (1–4-я), 11 пехотных бригад (8, 9, 11, 31, 41, 42, 43, 51, 52, 90, 99-я) и по одной – королевской гвардии (70-я) и спецназа (911-я).

Танковый парк включает от 213 до 262 советских Т-55 и китайских Туре 59, а также от 25 до 50 легких ПТ-76. На вооружении – до 34 БРДМ-2, до 79 БМП-1, до 150 БТР (до 26 чехословацких ОТ-64, от 88 до 120 советских БТР-60ПБ). Артиллерия: до 150 буксируемых орудий – советские ЗИС-3 (до 50 единиц), М-30 (12) и Д-30 (13), американские М101А1 (25), китайские Туре 59-1, а также несколько сот минометов и более 250 РСЗО – китайские буксируемые Туре 63 (до 200) и Туре 81 (10), советские БМ-21 (12) и БМ-14 (до 20), чехословацкие RM-70 (25). Имеется 15 советских ПТО Т-12. В составе армейской ПВО – 50 современных китайских ПЗРК FN-6 и до 20 старых HN-5А, около 400 зенитных орудий – советские ЗУ-23, 61-К, С-60 (примерно по 100 каждой марки), КС-19 (8), до 100 китайских Туре 65 и Туре 74.

Кроме китайских ПЗРК, все вооружение сильно устарело.

В составе ВВС не более 4 боевых самолетов, советских истребителей МиГ-21 (по 2 бис и УМ), 6 транспортников (европейский А320, английский BN-22 и по 2 китайских МА60 и Y-12-II), 11 учебных (до 7 чехословацких L-39С, 4 итальянских Р-92). Зато есть 4 новейших китайских боевых вертолета Z-9WЕ, созданных на базе французского AS365. Многоцелевые и транспортные вертолеты: 3 французских AS350, 8 китайских Z-9, до 6 российских Ми-17, до 8 советских Ми-8. 2 Ми-26 находятся на хранении. Наземная ПВО включает 1 дивизион советского ЗРК С-125 (4 ПУ).

ВМС состоят из старых сторожевых катеров – советских проекта 205П (4 единицы), проекта 206 (2), проекта 206М (2), китайских проекта 062 (4). Образцы проектов 206 и 206М изначально были торпедными, но ТА демонтированы. Кроме того, есть 3 малых катера китайской постройки.

Морская пехота включает 7 пехотных и 1 артиллерийский батальон.

Условно боеспособный

Из 10 стран АСЕАН лишь Бруней уступает Лаосу по своему военному потенциалу. Из-за крайне низкой платежеспособности Вьентьян неспособен приобретать никакие современные вооружения. В наличии лишь незначительное количество советской техники, полученной из СССР и Вьетнама, а также давно устаревшая американская в еще меньшем количестве плюс немного оружия из Поднебесной. Пока Лаос остается в основном в сфере влияния Вьетнама, но китайское проникновение в страну нарастает.

Сухопутные войска делятся на 4 военных округа, в составе которых имеется 5 пехотных дивизий и несколько отдельных полков и батальонов.

Танковый парк включает до 15 старых советских Т-54 и до 15 Т-55, до 10 совсем древних Т-34-85, до 10 легких ПТ-76 и до 10 китайских Туре 62. На вооружении имеется до 10 БРДМ-2 и до 90 БТР, по большей части советских (до 20 БТР-152, до 35 БТР-60П, американские М8 и 20 М113 – до 35). Артиллерия: до 95 буксируемых орудий – английские М116А (10), американские М101 (25) и М114 (10), советские М-30 (20), Д-30 (20), М-46 (10), а также 70 минометов – 50 советских М-43 (82- и 120-мм), 20 американских М2А1. В составе войсковой ПВО около 120 советских ПЗРК "Стрела-2" и 25 российских "Игла-1", до 10 советских ЗСУ-23-4 "Шилка" и 84 зенитных орудия (48 ЗУ-23-2, 18 61-К, 18 С-60).

Кроме ПЗРК "Игла-1", вся техника сухопутных войск сильно устарела, уровень технического обслуживания низкий, поэтому приведенные выше количественные значения весьма условны, реально боеспособной техники почти нет.

ВВС находятся в еще худшем состоянии, чем сухопутные войска. Боевых самолетов в строю нет, на хранении до 23 советских истребителей МиГ-21 (до 7 ПФМ, до 14 бис, до 2 УС). Есть транспортники – 1 украинский Ан-32, китайские МА60 (3) и LE-500 (4), учебные самолеты – до 8 старых советских Як-18 (по-видимому, уже выведены из состава ВВС) и, возможно, 2–3 российских Ил-103. Боевых вертолетов также нет, имеются лишь многоцелевые и транспортные – до 6 российских Ка-32Т и до 15 Ми-17, до 4 американских UH-1 (возможно, выведены из состава ВВС), 2 европейских ЕС155 и 4 китайских Z-9. Наземная ПВО включает 2 дивизиона советских ЗРК С-125 (8 ПУ).

Вьетнам пытается сохранить Камбоджу и Лаос в сфере своего влияния, однако его медленно, но уверенно отодвигает Китай. Военный и тем более экономический потенциал Пекина и Ханоя несопоставим, что для бедных и слабых Пномпеня и Вьентьяна оказывается решающим фактором. Именно Камбоджа и Лаос наряду с Мьянмой становятся главными проводниками интересов КНР в ЮВА.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (715) за 16 января 2018 года