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Ученик с растущей автономностью

17.01.2018 Военно-промышленный курьер 279 0
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НАПЛ типа 041
Китайская неатомная подводная лодка тип 041.
Источник: topwar.ru

Набравшись опыта у российских и западных корабелов, Китай теснит с рынка подлодок и тех, и других

Накопив опыт в проектировании, производстве и эксплуатации неатомных субмарин, Китай начал их продвижение на мировой рынок военно-морской техники. Германия, Нидерланды, Россия, Франция, считавшиеся ранее мировыми лидерами в подводном кораблестроении, уже ощутили определенный дискомфорт от появления нового игрока.

А то, что он весьма одарен и инициативен, стало понятно после того, как Пакистан и Таиланд выбрали для вооружения своих ВМС экспортные китайские подлодки семейства S20. И это только начало. Продолжение наверняка последует.

Конкуренты в трауре

Китайская кораблестроительная промышленная корпорация (China Shipbuilding Industry Corporation – CSIC – "У истоков великих походов"), заключив контракты на поставку неатомных подводных лодок Пакистану и Таиланду, намерена закрепить свои позиции и вывести на мировой рынок военно-морской техники ДЭПЛ других проектов водоизмещением 200, 600 и 1100 тонн. Корпорация, основываясь на накопленном в последние десятилетия опыте проектирования и производства ДЭПЛ для ВМС НОАК, убеждена в достижимости поставленной цели.

“В китайских подводных лодках заинтересованы Алжир, Бангладеш, Венесуэла, Египет, Куба, Ливия, Мьянма, ОАЭ”

Первым покупателем стал Пакистан, имеющий с Поднебесной тесные связи по линии ВТС. Восемь ДЭПЛ типа S20, созданных на основе проекта 041 "Юань" (Yuan), являющегося в свою очередь усовершенствованным 039А, в определенной степени парируют то преимущество, которое ВМС Индии имели в недавнем прошлом по численности подводного флота. Первые четыре лодки построят в Китае и начнут поставлять с 2022 года. Оставшиеся четыре будут закладываться на мощностях пакистанской компании KSEW (Karachi Shipbuilding and Engineering Works) в Карачи.

А там посмотрим, что Индия станет делать с набившей оскомину программой P-75I по созданию перспективных подводных лодок, окончательного решения по которой до сих пор не принято. Исламабад, надо полагать, будет действовать в зависимости от дальнейших шагов Нью-Дели, продинамившего российские "Амуры" и сделавшего ставку на французские "Скорпены".

Еще одним заказчиком стали ВМС Таиланда, подписавшие с Китайской судостроительной и офшорной международной компанией (China Shipbuilding and Offshore International Corporation – CSOC), являющейся международным торговым подразделением корпорации CSIC, контракт стоимостью 13,5 миллиарда тайских батов (390 млн долл.) на поставку в 2023-м ДЭПЛ проекта S26T. Это тоже экспортный вариант проектов 039B/041. ВМС Таиланда в течение нескольких следующих лет планируют заказать еще две субмарины S26T, чтобы к 2026 году иметь в составе три лодки этого типа. При реализации намеченного плана их суммарная стоимость составит 36 миллиардов тайских батов.

Научились и делают

После 60 лет проектирования и строительства подлодок типа "Ромео", "Минг", "Сонг" и "Юань" (Romeo, Ming, Song, Yuan), заявил официальный представитель компании CSOC, Китай готов к самостоятельным НИОКР в этой области, включая разработку и производство всего спектра необходимого оборудования, датчиков и вооружений.

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В CSIC утверждают, что платформы S20 и S26T – полностью национальные проекты, опирающиеся на опыт создания субмарин типа "Юань", первая из которых была спущена на воду на верфи в Ухане в мае 2004 года. Что касается общего вида, лодка повторяет некоторые особенности конструкции российских ДЭПЛ класса "Кило" (Kilo), включая каплевидный корпус с характерным "горбом" и большим вертикальным рулем, хотя кормовая часть напоминает конфигурацию субмарины типа "Сонг" (проект 039). Более поздние образцы оснащены боковыми гидроакустическими антеннами и, возможно, буксируемой. 13 и 14-я лодки, изображения которых есть в открытых источниках, имеют измененные обводы обтекателя рубки для улучшения акустических характеристик.

Экспортные субмарины могут оснащаться воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) китайской разработки, базирующейся на технологиях, применяемых в проекте "Юань" для ВМС НОАК, заявил представитель компании CSOC. Однако он отказался конкретизировать особенности установки. Эксперты полагают, что современная технология китайской ВНЭУ основана на закрытом цикле Стирлинга, использующем жидкий кислород и дизельное топливо, и разработана в 711-м исследовательском институте CSIC.

Из-за закрытости новых разработок, ведущихся нашим восточным стратегическим партнером, сложно оценить технологический уровень ВНЭУ. Западные военно-морские эксперты полагают, что она пока недотягивает до требований ТЗ. Об этом может свидетельствовать реализуемая национальная программа по стимулированию научно-технологических инноваций, в том числе в области двигательных установок для авиационных и морских платформ. Также не исключено, что китайцы экспериментируют с технологиями топливных элементов и могут вести разработку ионно-литиевых батарей для ПЛ нового поколения.

Проекты в разрезе

Согласно официальным данным S26T имеет водоизмещение 2550 тонн, длина – 77,7 метра, ширина – 8,6 метра, высота – 9,2 метра, экипаж – 38 моряков, хотя внутренний объем лодки позволяет разместить до 46 человек. Максимальная скорость подводного хода составляет 17 узлов, предельная глубина погружения – 300 метров. Дальность плавания при работе аккумуляторных батарей превышает 260 морских миль (460 км), с ВНЭУ – 768 миль. При комбинированном надводном и подводном плавании дальность достигает 8000 морских миль. Максимальная продолжительность нахождения в море – 65 суток.

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Прочный корпус S26T разделен на шесть отсеков. В первом расположены боекомплект и торпедные аппараты, а также носовая аккумуляторная батарея. Во втором – система командования и управления, консоли вооружения. В третьем отсеке находятся помещения экипажа и кормовой блок аккумуляторных батарей. Дизель-генераторы, блоки питания электроники, вспомогательные механические системы размещены в четвертом. ВНЭУ с циклом Стирлинга и бак с жидким кислородом – в пятом отсеке. Основной электродвигатель и силовые приводы – в шестом.

В случае аварийной ситуации или отказа, приводящего к затоплению, экипаж может спастись с применением специальных систем. Если субмарина лежит на мелководье, ее покидают через торпедные аппараты или спасательные камеры. В аварийную лодку можно попасть с помощью глубоководных аппаратов или камер, которые пристыковываются к двум доковым камерам, одна из которых находится в передней части над первым отсеком, а другая – в кормовой части над шестым. Также имеются два аварийных радиочастотных буя.

Компания CSOC продвигает на рынок еще три экспортных варианта ДЭПЛ. Это малые 200-тонная MS200 и 600-тонная лодки, 1100-тонная средняя. Все они имеют однокорпусную каплевидную конструкцию и плановый срок эксплуатации 25 лет. Основные заказчики, полагают в компании CSOC, как раз в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который всегда был приоритетным для основных игроков на рынке военно-морской техники.

Согласно CSOC лодка MS200 спроектирована в расчете на ее применение силами специальных операций (ССО). Имеет длину 30 метров, ширину 3,6 метрв, высоту 4,4 метра. Может обслуживаться экипажем из шести человек и перевозить восемь полностью экипированных бойцов ССО, а также их специальные средства. Максимальная скорость – восемь узлов, дальность хода в подводном положении – 120 морских миль, в надводном положении – 1500 миль. Автономность – 15 суток. Предельная глубина погружения – 200 метров. На субмарине установлены два торпедных аппарата калибра 533 миллиметра. Имеются комплекты активных и пассивных гидроакустических датчиков. Прочный корпус выполнен из стали марки 921А, эквивалентной французской 60HLES и российской AK-25 48-OT3. Он разделен на три отсека.

На верхней палубе первого отсека расположены каюты. Сто ячеек свинцово-кислотной аккумуляторной батареи и цистерны балласта размещены на нижней. Во втором отсеке находится командный модуль, который также разделен на две палубы с тремя многофункциональными консолями, пятью интегральными централизованными стойками, лазерной инерциальной навигационной системой и гироскопом, другими устройствами (на верхней) и уравнительными цистернами (на нижней).

Главная энергетическая установка (ГЭУ), размещенная в третьем отсеке, включает блоки дизель-генератора, электродвигатель, устройства управления и вспомогательные системы типа компрессоров, рефрижераторов с системой воздушного кондиционирования, гидравлических устройств, дренажных помп.

Лодка 600T предназначена для региональных ВМС, у которых мало или нет опыта эксплуатации субмарин. При длине 50 метров, ширине 4,6 метра и высоте 5,6 метра она может выполнять широкий спектр задач, в том числе патрулирование, разведку, ведение противокорабельной и противолодочной войн, то есть представляет собой многоцелевую. Управляется экипажем из 15 человек. Вооружена четырьмя носовыми ТА калибра 533 миллиметра и боекомплектом из 10 тяжелых торпед, управляемых по проводам, или другого оружия.

600Т имеет предельную глубину погружения 200 метров, скорость хода в подводном и надводном положениях 15 и 9 узлов соответственно. Максимальная дальность плавания в подводном положении – 400 морских миль при продолжительности до 20 суток (с ВНЭУ).

Прочный корпус разделен на четыре отсека. В первом размещены основная аккумуляторная батарея, каюты экипажа, кают-компания и камбуз. Во втором – две системы: командно-управляющая и боевого управления. Дизель-генераторы и вспомогательные механизмы установлены в третьем отсеке. ВНЭУ, электродвигатель, вал, редуктор размещены в четвертом.

Многоцелевая S1100T – увеличенная версия лодки 600T. Длина – 60 метров, ширина – 5,6 метра, высота – 6,8 метра. Глубина погружения составляет 200 метров. Максимальная скорость хода под водой – 15 узлов. Дальность плавания в подводном положении увеличена до 800 морских миль, в подводном/надводном положении – 3000 морских миль. Автономность лодки с ВНЭУ достигает 30 суток. Экипаж – 18 человек. На субмарине четыре 533-мм торпедных аппарата. Она может выполнять различные боевые задачи, наносить удары противокорабельными ракетами, атаковать подлодки противника, вести патрулирование и разведку.

Прочный корпус S1100T также разделен на четыре отсека. В первом размещаются экипаж и передняя аккумуляторная батарея. Командно-управляющая система находится во втором. Дизель-генераторы и вспомогательные механизмы размещены в третьем отсеке, в то время как четвертый отдан под ВНЭУ, электродвигатель и вспомогательные устройства.

Региональный монополист

В таиландском тендере корпорация CSIC одержала победу над известными зарубежными участниками, в числе которых были южнокорейская "Хенде хэви индастриз" (Hyundai Heavy Industries) с лодкой типа HDS-500RTN, Рособоронэкспорт с "Варшавянкой", германская корпорация "Тиссен Крупп мэрин системз" (Thyssen Krupp Marine Systems) с образцами 209/1400mod и 210mod, шведская "Сааб" с новейшей A26. Западные эксперты отмечают, что с растущим портфелем проектов субмарин, сориентированных на широкий спектр задач, CSOC имеет хорошие возможности для удовлетворения запросов региональных клиентов, особенно тех, которые не могут принять западные предложения из-за высокой стоимости или по политическим соображениям. Компания также готова предложить потенциальным клиентам обучение, поддержку инфраструктуры и передачу технологий. Например, Таиланду обещана помощь в укреплении национальной судостроительной промышленности, поскольку ВМС страны планируют расширить морскую верфь Mahidol Adulyadej в провинции Саттахип для операций ДЭПЛ типа S26T в Сиамском заливе. Ожидается, что на юго-западном побережье Таиланда при содействии китайской компании будет развернута еще одна верфь для решения аналогичных задач, но в Андаманском море.

Победа в тендере повысила уверенность кораблестроителей КНР в продвижении своих субмарин на мировой рынок. Более того, CSIC заявляет, что по крайней мере восемь стран мира – Алжир, Бангладеш, Венесуэла, Египет, Куба, Ливия, Мьянма, ОАЭ заинтересованы в китайских подводных лодках. А ведь все эти страны – партнеры России в области ВТС.


Николай Новичков, кандидат технических наук


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (715) за 16 января 2018 года
16.01.2018
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Страны
Алжир
Бангладеш
Венесуэла
Германия
Египет
Индия
Китай
Куба
Ливия
Мьянма
Нидерланды
ОАЭ
Пакистан
Польша
Россия
Таиланд
Франция
Швеция
Южная Корея
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CSIC
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041 Yuan
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