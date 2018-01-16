Институты приземления



Комбинированный ЛА.

Источник: vpk-news.ru Комбинированный ЛА.Источник: vpk-news.ru

Идея, воплощаемая в США, наших чиновников не греет

Комбинированный ЛА с взлетом-посадкой без разбега-пробега обладает в полтора-два раза более высокими величинами крейсерской скорости, аэродинамического качества и дальности по сравнению с вертолетами. Он предоставляет согражданам свободу передвижения. Почему изобретению не дают ход?

Подкрученный взлет и посадка с реверсом

В основе конструкции родившаяся еще в 30-х годах идея так называемого прыжкового взлета автожира с предварительно раскрученным на старте авторотирующим несущим винтом ("На новом витке"). В результате увеличения пилотом общего шага несущего винта за счет его избыточной тяги автожир взмывает вертикально вверх на несколько метров. Затем под действием создающего горизонтальную тягу воздушного винта разгоняется до заданной скорости, когда несущий винт переходит в режим авторотации и создает подъемную силу.

“Квазинаучные замечания специалистов ЦАГИ окончательно похоронили проект комбинированного летательного аппарата”

За счет накопленной кинетической энергии на старте и набегающего потока воздуха несущий винт комбинированного ЛА, как у автожира с "прыжковым" взлетом, приобретает необходимую частоту вращения для подъема на нужную высоту и продолжения полета.

Для более крутой траектории взлета предлагаемого ЛА используется дополнительная подкрутка несущего винта на начальном этапе. Понятно, что под воздействием возникшего при этом неуравновешенного реактивного момента аппарат будет разворачиваться относительно вертикальной оси. Однако расчеты показывают: угол разворота порядка пяти – девяти градусов компенсируется простыми техническими решениями.

Предлагаемый ЛА может не только взлетать без разбега, но и без пробега садиться. Из патента: "Несущий винт аппарата исключает такой опасный критический режим полета, присущий самолету, как сваливание, обусловленный потерей устойчивости и управляемости на малых скоростях. Следовательно, реверс винтов изменяемого шага данного аппарата в отличие от самолета короткого взлета-посадки может быть применен не после приземления, а на конечном участке предпосадочного планирования с таким расчетом, чтобы горизонтальная составляющая скорости была погашена к моменту приземления. Вертикальная составляющая скорости уменьшается вплоть до нулевого значения увеличением общего шага несущего винта и его силы тяги".

Посадка комбинированного ЛА без пробега с работающими тяговыми двигателями принципиально отличается от приземления вертолета на режиме авторотации несущего винта при отказе двигателей на необорудованную площадку (согласно разделу Руководства по летной эксплуатации "Особые случаи в полете").

При отказе двигателей на комбинированном ЛА используется, как и на самолете, вынужденная посадка. При этом скорость планирования перед приземлением будет меньше, чем на самолете и вертолете.

А ЦАГИ видит вертолет

Оценка изобретения специалистами ЦАГИ обескураживает.

В преамбуле заключения (исх. № 10-4-63 от 06.04.09) сообщается: "Рассматривается вертикально взлетающий винтокрылый летательный аппарат с установленным на нем вертолетным несущим винтом". При этом на ЛА автора такой винт и вертикальный взлет отсутствуют.

Основной недостаток, указанный ЦАГИ: "Отсутствуют расчеты, обосновывающие возможность аппарата висеть и совершать горизонтальный полет в вертолетном режиме на малых скоростях". Но у комбинированного ЛА отсутствуют режим висения и "горизонтальный полет в вертолетном режиме на малых скоростях"!

Можно предположить, что подготовка заключений была поручена недостаточно компетентному сотруднику, однако эти документы подписали высокие должностные лица, причем после рассмотрения на заседании научно-технического совета. Напрашивается вывод о полной деградации специалистов ЦАГИ в данной области научных знаний. Спустя восемь лет после первого рассмотрения институт выдает еще одно заключение: "Расчетными исследованиями установлено, что ВКЛА подобного типа соответствующих весовых категорий не может устойчиво осуществлять взлет без разбега только за счет кинетической энергии, запасенной в предварительно раскрученном НВ". Все бы хорошо, но никто не показал тех самых "расчетных исследований". И еще оттуда же: "Посадка на авторотации без пробега на необорудованную площадку связана с большими рисками и вряд ли допустима для пассажирского варианта летательного аппарата, поскольку для вертолета такой режим является аварийным". Но речь не о вертолете, а об аппарате с совсем другими характеристиками. Полагаю, надуманные квазинаучные критические замечания специалистов ЦАГИ потребовались для того, чтобы окончательно похоронить проект комбинированного ЛА.

Сложилась парадоксальная ситуация. Для АО "Вертолеты России" автожиры не их профиль. ЦАГИ этой тематикой не занимается уже 75 лет. Потому в планах этих организаций комбинированному ЛА место не предусмотрено. Существующей системе легче похоронить новый ЛА, чем дать ему путевку в жизнь.

Выходит, что если уж опытные специалисты ОКБ и маститые ученые ЦАГИ не сумели разработать проект создания комбинированного ЛА самолет-автожир, то он в принципе не имеет права на существование.

Может, причина в том, что предлагаемый аппарат – прямой конкурент проектам ОКБ и ЦАГИ пассажирских скоростных вертолетов (ПСВ) Ка-92, Ми-Х1 и В-37? Хотя уже ясно, что объявленные на весь мир благие намерения по созданию ПСВ оказались несбыточной мечтой.

Летает, но не у нас

С учетом изложенного автор считает необходимым принятие Минпромторгом РФ решения о проведении НИОКР по созданию комбинированного ЛА самолет-автожир для местных и региональных авиалиний. Научно-исследовательская работа может быть поручена ОАК, так как комбинированный ЛА представляет собой гибрид самолета и автожира.

В ответе (исх. № ПГ-18-7822 от 07.11.2017) на обращение автора к главе Минпромторга заместитель директора Департамента авиационной промышленности М. Б. Богатырев сообщает: "Энергии несущего винта, накопленной при его предварительной раскрутке, недостаточно для осуществления переходных режимов при взлете и посадке. Как следствие предлагаемая схема летательного аппарата нереализуема".

Не полетит, потому что не положено. А ведь есть еще идея о замене классических для автожира турбовинтовых двигателей с тянущими винтами изменяемого шага на турбовентиляторные, оснащенные реверсивно-девиаторными устройствами. Поворотные сопла ТВД в этом случае используют на взлете-посадке с целью создания вертикальной составляющей тяги, дополняющей тягу несущего винта. Но для менеджеров Минпромторга и специалистов ЦАГИ известная пословица "Нет пророка в своем отечестве", по-видимому, является постулатом.

Стоит отметить, что в США созданием подобного ЛА уже четверть века серьезно занимается фирма Carter Aviation Technologies. Carter Copter вовсю проходит летные испытания, опровергая аргументы ЦАГИ и Минпромторга. Интересно, при появлении на мировом рынке летательного аппарата нового типа с очень выгодными характеристиками наши чиновники опять скажут, что в России ничего подобного придумать невозможно?

Григорий Кузнецов, полковник в отставке, кандидат технических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (715) за 16 января 2018 года