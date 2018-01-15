Танки Т-54/55 ещё послужат
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Танки Т-54/55 вьетнамской армии.
Источник: facebook.com/NowaTechnikaWojskowa
Вьетнамская армия имеет в своём составе около тысячи танков Т-54/55 и не собирается с ними расставаться. Вчера, 14 января, польский журнал Nowa Technika Wojskowa сообщил о том, что Минобороны Вьетнама запустило процесс модернизации этих машин.
Как сообщает издание, несколько лет назад Минобороны Вьетнама "в сотрудничестве с израильской промышленностью" разработало модификацию танка Т-54, получившую индекс Т-54М3. Новая версия советской машины оснащена 105-мм пушкой М68, современным ночным прицелом и баллистическим вычислителем с датчиком погоды, а также дополнительной пассивной и динамической бронёй.
Модификация Т-54М3 оказалась слишком дорогой для вьетнамской армии, поэтому после сборки нескольких опытных образцов военное ведомство приняло решение удешевить и упростить процесс. Известно, что после серийной модернизации вьетнамские "пятьдесятчетвёрки" останутся с "родным" орудием Д-10Т2С калибра 100 мм.
Израильская промышленность имеет богатый опыт модернизации советских танков, хотя Израиль никогда их не закупал — ЦАХАЛ получил сотни Т-54/55 и других танков в виде трофеев во время войн с арабскими странами. Многие из трофейных боевых машин были модернизированы и поступили на вооружение ВС Израиля.
|Танки Т-54М3 (слева) и Т-54 (справа).
|Источник: muonmauchientranh.com
Ранее Вьетнам заказал у России танки Т-90 в модификациях Т-90С и Т-90СК (поставки начались в конце прошлого года). Но из-за ограниченных финансовых возможностей Вьетнам получит всего 64 новых танка, тогда как потребности его армии существенно выше.
Танк Т-54 является средним танком и был принят на вооружение советской армии в 1946 году. В 1958 году началось производство его глубоко модернизированной версии под названием Т-55. Благодаря сравнительно невысокой стоимости и простоте конструкции советские Т-54/55 массово экспортировались союзникам и производились по лицензии в других странах.
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15.01.2018
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