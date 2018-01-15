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Российский ОПК готов обеспечить бесполетные зоны для бытовых дронов вокруг стадионов ЧМ-2018

16.01.2018 Интерфакс-АВН 190 0
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Дронбиатлон
Соревнования по дронбиатлону во время показательных учений на полигоне Алабино на форуме Армия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Системы, блокирующие полет бытовых дронов, могут быть установлены на стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

"Есть комплексы приборов, которые обеспечивают противодействие дронам. Мы разработали комплекс, который устанавливается на спортивных объектах, каких-то административных зданиях и обеспечивает бесполетную зону для, в первую очередь, бытовых дронов", - сказал В.Михеев в эфире передачи "Арсенал", запись которой опубликована на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Он заявил, что бытовым дронам не нужно летать над стадионами: "там нужно в футбол играть".

"В данном случае, если мы говорим о бытовых дронах, я думаю, там будет стопроцентная бесполетная зона, потому что мы четко понимаем, как они управляются, какими сигналами и как их блокировать", - отметил В.Михеев.

Он отметил, что существуют различные системы постановки помех, как стационарные, так и мобильные.

"Может подъехать два-три фургона с разных сторон, которые стадион защитят с запасом. На каких-то других объектах рано или поздно, а на некоторых она уже есть, эта аппаратура будет устанавливаться в стационарном исполнении при строительстве и работать в автоматическом режиме", - сказал представитель КРЭТ.

Касаясь стоимости подобных систем, он заявил, что она "несоизмерима со стоимостью самого стадиона".
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
КРЭТ

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