Российский ОПК готов обеспечить бесполетные зоны для бытовых дронов вокруг стадионов ЧМ-2018
|
|
Соревнования по дронбиатлону во время показательных учений на полигоне Алабино на форуме Армия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Системы, блокирующие полет бытовых дронов, могут быть установлены на стадионах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, сообщил советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.
"Есть комплексы приборов, которые обеспечивают противодействие дронам. Мы разработали комплекс, который устанавливается на спортивных объектах, каких-то административных зданиях и обеспечивает бесполетную зону для, в первую очередь, бытовых дронов", - сказал В.Михеев в эфире передачи "Арсенал", запись которой опубликована на сайте радиостанции "Эхо Москвы".
Он заявил, что бытовым дронам не нужно летать над стадионами: "там нужно в футбол играть".
"В данном случае, если мы говорим о бытовых дронах, я думаю, там будет стопроцентная бесполетная зона, потому что мы четко понимаем, как они управляются, какими сигналами и как их блокировать", - отметил В.Михеев.
Он отметил, что существуют различные системы постановки помех, как стационарные, так и мобильные.
"Может подъехать два-три фургона с разных сторон, которые стадион защитят с запасом. На каких-то других объектах рано или поздно, а на некоторых она уже есть, эта аппаратура будет устанавливаться в стационарном исполнении при строительстве и работать в автоматическом режиме", - сказал представитель КРЭТ.
Касаясь стоимости подобных систем, он заявил, что она "несоизмерима со стоимостью самого стадиона".
|
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.01.2018 Российские специалисты принимают меры после попытки атаки беспилотников на Хмеймим - КРЭТ
16.01.2018 Предприятие КРЭТ изготавливает половину всей авионики самолета МС-21
09.01.2018 Для Минобороны РФ разработают VIP-версию вертолета "Терминатор"
25.12.2017 Секреты ПАК ДА и Ту-160М2: каким будет крылатый щит России
18.12.2017 Казалось бы, при чем тут Колесов: усидит ли Вадим Лигай на КВЗ?
13.12.2017 Рейтинг SIPRI ста крупнейших военно–промышленных компаний мира за 2016 год
01.12.2017 Продукция КРЭТ помогает лечить глаукому
30.11.2017 Ми-171А2: долгожданная новинка российского вертолетостроения