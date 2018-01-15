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Предприятие КРЭТ изготавливает половину всей авионики самолета МС-21

16.01.2018 Ростех 358 0
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Кабина МС-21
Источник: макс-2017

Ульяновское КБ приборостроения подписало ряд контрактов с корпорацией "Иркут"

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП), входящее в КРЭТ, изготавливает половину всей авионики нового отечественного лайнера МС-21. Предприятие ведет тесную работу совместно с корпорацией "Иркут" и уже сегодня подписало ряд контрактов на 2018 год. Об этом заявил гендиректор УКБП Андрей Берг в ходе совещания под председательством губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Совещание прошло на базе УКБП и было посвящено вопросам привлечения инвестиций. Перед мероприятием губернатора области Сергей Морозов осмотрел реконструированные цеха предприятия и обсудил с руководством КБ перспективы работы в 2018 году. Подводя итоги встречи, глава региона отметил: "Я видел много предприятий, как в России, так и за ее пределами. Но то, что я увидел сегодня здесь, превосходит самые смелые ожидания".

Сегодня УКБП изготавливает различные модификации авионики для военных самолетов, является Центром компетенций в области создания комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для гражданских вертолетов.

В частности, ульяновское предприятие КРЭТ разрабатывает и производит значительную часть бортового радиоэлектронного оборудования для самолета МС-21: систему управления общесамолетным оборудованием, многофункциональный индикатор, пульт управления курсором, многофункциональный пульт управления и пульт управления индикацией.

"Наше предприятие занимает одну из ключевых позиций в строительстве самолета МС-21: мы изготавливаем половину всей авионики нового отечественного лайнера. Уже сегодня мы подписали ряд контрактов на 2018 год. Ведем тесную работу совместно с компанией "Иркут" - это гражданское направление, которое для нас очень интересно. Мы выпускаем продукцию, конкурирующую с зарубежными аналогами и даже превосходящую их по ряду параметров", - рассказал генеральный директор УКБП Андрей Берг, передает пресс-служба предприятия.

Вторым важным направлением для КБ он назвал изготовление комплексов бортового радиоэлектронного оборудования для вертолета Ми-171А2. "Одним из решающих факторов сотрудничества внутри отрасли является то, что наше предприятие входит в структуру Концерна "Радиоэлектронные технологии", который активно позиционирует УКБП как на внутреннем, так и на международном рынке авиационной продукции и постоянно оказывает содействие в получении новых заказов и заключении контрактов. Мы работаем над увеличением объемов производства, активно работаем в кооперации с другими предприятиями отрасли", - добавил глава предприятия.

Напомним, что Ульяновское конструкторское бюро приборостроения входит в структуру АО "Концерн Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Госкорпорации Ростех. В 2016 году произошло объединение УКБП с другим предприятием КРЭТ - заводом "Утес", что позволило удержать лидирующие позиции на рынке разработок и производства авионики. Модернизация производства проводится в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы".
15.01.2018
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Страны
Россия
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Ми-17
Ми-8АМТ
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ИРКУТ НПК
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