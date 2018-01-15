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ГП "Завод им.Малышева" поставило в Пакистан партию моторно-трансмиссионных установок

16.01.2018 bmpd.livejournal.com 180 0
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Как сообщил харьковский ресурс "Status Quo" в материале "Из Харькова в Пакистан отправили военную технику", ГП "Завод им. Малышева" (Харьков) отправил в Пакистан пятую партию моторно-трансмиссионных установок (МТУ). Об этом сообщил заместитель директора коммерческого управления ГП "Завод им.Малышева" Максим Коновалов. По его словам, завод начал поставлять комплекты МТУ в Пакистан в 2016 году.

Детали моторно-трансмиссионных установок для Пакистана (с) Status Quo

Коновалов отметил, что на предприятии находится постоянно действующая инспекция из Пакистана, которая принимает детали, входящие в состав комплекта поставки.

"В МТУ входит двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша. Комплекты установят на пакистанские боевые машины "Аль-Халид-1". Наши специалисты в качестве наблюдателей будут непосредственно присутствовать при установке", - отметил Коновалов.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Продукция
МБТ-2000
Компании
Завод им. Малышева

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