ГП "Завод им.Малышева" поставило в Пакистан партию моторно-трансмиссионных установок
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Как сообщил харьковский ресурс "Status Quo" в материале "Из Харькова в Пакистан отправили военную технику", ГП "Завод им. Малышева" (Харьков) отправил в Пакистан пятую партию моторно-трансмиссионных установок (МТУ). Об этом сообщил заместитель директора коммерческого управления ГП "Завод им.Малышева" Максим Коновалов. По его словам, завод начал поставлять комплекты МТУ в Пакистан в 2016 году.
Детали моторно-трансмиссионных установок для Пакистана (с) Status Quo
Коновалов отметил, что на предприятии находится постоянно действующая инспекция из Пакистана, которая принимает детали, входящие в состав комплекта поставки.
"В МТУ входит двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша. Комплекты установят на пакистанские боевые машины "Аль-Халид-1". Наши специалисты в качестве наблюдателей будут непосредственно присутствовать при установке", - отметил Коновалов.
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15.01.2018
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