Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Собран первый образец китайского двигателя CJ-1000AX для самолета С919

16.01.2018 bmpd.livejournal.com 376 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщил 12 января 2018 года веб-ресурс ATO.RU, в КНР завершилась сборка первого образца двигателя CJ-1000AX для узкофюзеляжного самолета COMAC C919. Мотор производства AECC Commercial Aircraft Engine (ACAE, филиал авиастроительной корпорации AVIC) обладает размерами 1,95 м в диаметре и 3,29 м в длину. Сборка двигателя заняла 18 месяцев, сообщает Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

Первый образец китайского двигателя АСАЕ CJ-1000AX для пассажирского самолета COMAC C919 (с) Министерство промышленности и информационных технологий Китая

Мотор имеет двухвальную схему, трехступенчатый компрессор низкого давления, 10-ступенчатый компрессор высокого давления и двухступенчатую турбину высокого давления. Китайский производитель отмечает, что топливные форсунки для одиночной кольцевой камеры сгорания создавались на 3D-принтере, сообщает издание Flightglobal. Основные отличия от двигателей LEAP-1C производства компании CFM International для С919 состоят в шестиступенчатой турбине низкого давления (у LEAP-1C она семиступенчатая), а также в диаметре и длине корпуса, которые у LEAP составляют 1,98 и 3,32 м соответственно.

В общей сложности будет создано более 20 прототипов такого мотора, начало эксплуатации которого запланировано после 2021 г.

Компания ACAE начала проведение конкурса по выбору партнеров для программы разработки и производства двигателя для китайского узкофюзеляжного самолета в марте 2011 г. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) тогда проводила переговоры с китайскими производителями относительно участия в проекте. Сертификация и начало поставок новой силовой установки изначально намечались на 2020 г.

В феврале 2015 г. сообщалось о скором начале разработки трех двигателей китайской компанией, один из которых будет использован для перспективного самолета C919. Напомним, что второй прототип китайского воздушного судна совершил первый полет в декабре 2017 г.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
COMAC
ОДК УК
Проекты
2020-й год
C919
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 08:18
  • 2
Второй гром
  • 16.01 08:18
  • 129
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 16.01 07:39
  • 155
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 16.01 07:25
  • 2
"Южное" разрабатывает гиперзвуковую КР
  • 16.01 07:14
  • 6
S7 планирует подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей
  • 16.01 06:22
  • 4
С опозданием на 10 лет
  • 16.01 05:11
  • 2
США испугались секретного ядерного оружия России
  • 16.01 05:03
  • 3
Еще два модернизированных Су-27СМ(3)
  • 16.01 00:24
  • 8
"Ратник" ни разу не смогли пробить во время боевого применения
  • 15.01 23:53
  • 52
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 15.01 23:21
  • 1
Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму
  • 15.01 23:11
  • 2
Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий
  • 15.01 21:51
  • 43
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 15.01 19:12
  • 14
Американцы вывели на орбиту секретный спутник
  • 15.01 18:54
  • 1213
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы