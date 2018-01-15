Собран первый образец китайского двигателя CJ-1000AX для самолета С919

Как сообщил 12 января 2018 года веб-ресурс ATO.RU, в КНР завершилась сборка первого образца двигателя CJ-1000AX для узкофюзеляжного самолета COMAC C919. Мотор производства AECC Commercial Aircraft Engine (ACAE, филиал авиастроительной корпорации AVIC) обладает размерами 1,95 м в диаметре и 3,29 м в длину. Сборка двигателя заняла 18 месяцев, сообщает Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

Первый образец китайского двигателя АСАЕ CJ-1000AX для пассажирского самолета COMAC C919 (с) Министерство промышленности и информационных технологий Китая

Мотор имеет двухвальную схему, трехступенчатый компрессор низкого давления, 10-ступенчатый компрессор высокого давления и двухступенчатую турбину высокого давления. Китайский производитель отмечает, что топливные форсунки для одиночной кольцевой камеры сгорания создавались на 3D-принтере, сообщает издание Flightglobal. Основные отличия от двигателей LEAP-1C производства компании CFM International для С919 состоят в шестиступенчатой турбине низкого давления (у LEAP-1C она семиступенчатая), а также в диаметре и длине корпуса, которые у LEAP составляют 1,98 и 3,32 м соответственно.

В общей сложности будет создано более 20 прототипов такого мотора, начало эксплуатации которого запланировано после 2021 г.

Компания ACAE начала проведение конкурса по выбору партнеров для программы разработки и производства двигателя для китайского узкофюзеляжного самолета в марте 2011 г. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) тогда проводила переговоры с китайскими производителями относительно участия в проекте. Сертификация и начало поставок новой силовой установки изначально намечались на 2020 г.

В феврале 2015 г. сообщалось о скором начале разработки трех двигателей китайской компанией, один из которых будет использован для перспективного самолета C919. Напомним, что второй прототип китайского воздушного судна совершил первый полет в декабре 2017 г.