Еще про заказ Пакистаном нового китайского фрегата

Как сообщает телеграмм-канал "Рисовая лапша", объемы китайской военной помощи Пакистану в точности неизвестны, как правило, всякие think tank'и и аналитические центры вынуждены выуживать информацию из утечек в СМИ или на всяких оружейных салонах по крупицам. Последний пример такого рода заслуживает отдельного упоминания.

7 октября 2017 года начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Закаулла ушел в отставку, новым начальником штаба ВМС стал адмирал Зафар Махмуд Аббаси. В прощальном адресе Закаулла, перечисляя свои достижения, упомянул в частности заказ в 2017 году новых фрегатов у КНР. Это стало сюрпризом: об этом контракте до того в прессу не просачивалось ни слова (позднее эта информация была подтверждена, о чем сообщал наш блог).

26-й по счету переданнный ВМС НОАК фрегат Rizhao проекта 054А (бортовой номер 598), январь 2018 года (с) navy.81.cn

Журналисты плотно насели на пакистанских военных и наконец вытащили из них правду. Выяснилось, что речь идет о заказе одного фрегата типа 054А - рабочей лошадки китайского флота, в том же обвесе, что и у китайцев, и с перспективой заказа еще двух. Планируется, что они заменят фрегаты типа Tariq, они же бывшие британские фрегаты типа 21 (типа Amazon). В составе ВМС Пакистана их было шесть единиц, спущены на воду они были еще в 1970-х годах, Пакистан их получил в 1993-94 года, и менять их, конечно, уже пора (один фрегат уже выведен из состава флота).

В процессе внезапно обнаружилось, что у Пакистана, оказывается, успешно продвигается и программа по закупке турецких корветов. Предварительное соглашение было заключено в конце ноября 2017 года и предусматривает закупку четырех турецких корветов типа Ada, которые строятся в рамках программы M?LGEM. Пока неясно, все ли яетыре купят у Турции или два купят, а два построят у себя.

Пикантность ситуации в том, что пакистанские флотские пиарщики до последнего с тоской рассказывали журналистам, что кораблики очень хочется, но денег нет.