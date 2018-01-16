"Южное" разрабатывает гиперзвуковую КР



Рисунок гиперзвуковой КР, разрабатываемой КБ "Южное".

Источник: КБ "Южное" Рисунок гиперзвуковой КР, разрабатываемой КБ "Южное".Источник: КБ "Южное"

"Военный Паритет", 12 янв. 2018 – Пресс-служба украинского конструкторского бюро "Южное" выпустила видеоматериал с новой концепцией высотных гиперзвуковых беспилотных летательных аппаратов, в том числе проект гиперзвуковой крылатой ракеты.

Разработка нового гиперзвукового беспилотника это непрерывный процесс поиска новых технологических решений. Сообщалось, что на сегодняшний день "Южное" разрабатывает компоненты новых гиперзвуковых БЛА и проводит важную работу в области жаропрочных материалов.

Изделие будет представлять собой маневрирующую высотную гиперзвуковую крылатую ракету, будет оснащена твердотопливным двигателем для ускорителя, который разгонит КР до сверхзвуковых скоростей, далее ракета сможет достичь гиперзвуковых скоростей и превысит скорость 1700 м/с, дальность составит от 300 до 1750 километров.

Огромная разрушительная мощь гиперзвукового оружия обеспечивается кинетической энергией, которая способна уничтожать высокозащищенные объекты как подземные бункеры или хранилища ядерного и биологического оружия. В отличие от МБР гиперзвуковая КР имеет высокоскоростной высотный профиль полета и маневренность.