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"Южное" разрабатывает гиперзвуковую КР

16.01.2018 Военный паритет 416 2
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Рисунок гиперзвуковой КР
Рисунок гиперзвуковой КР, разрабатываемой КБ "Южное".
Источник: КБ "Южное"

"Военный Паритет", 12 янв. 2018 – Пресс-служба украинского конструкторского бюро "Южное" выпустила видеоматериал с новой концепцией высотных гиперзвуковых беспилотных летательных аппаратов, в том числе проект гиперзвуковой крылатой ракеты.

Разработка нового гиперзвукового беспилотника это непрерывный процесс поиска новых технологических решений. Сообщалось, что на сегодняшний день "Южное" разрабатывает компоненты новых гиперзвуковых БЛА и проводит важную работу в области жаропрочных материалов.

Изделие будет представлять собой маневрирующую высотную гиперзвуковую крылатую ракету, будет оснащена твердотопливным двигателем для ускорителя, который разгонит КР до сверхзвуковых скоростей, далее ракета сможет достичь гиперзвуковых скоростей и превысит скорость 1700 м/с, дальность составит от 300 до 1750 километров.

Огромная разрушительная мощь гиперзвукового оружия обеспечивается кинетической энергией, которая способна уничтожать высокозащищенные объекты как подземные бункеры или хранилища ядерного и биологического оружия. В отличие от МБР гиперзвуковая КР имеет высокоскоростной высотный профиль полета и маневренность.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БиоО
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1346
№1
16.01.2018 01:10
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней...
+1
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RU
Peter Tsk
4324
№2
16.01.2018 07:25
Интересно, а КБ "Южное" до сих пор не входит в ПО "Южмаш"? Вроде же были планы по объединению.

Этим и плох контракт S7 с "Южмашем", т.к. предполагаемый заказ на 12 "Зенитов" поддержит предприятие и позволит продолжить подобные работы. До отказа от использования Россией "Зенита", Южмаш получал с этой программы 80% выручки.
+1
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