ВВС НОАК начали получать Y-20 партиями



ВТС Y-20.

Источник: militaryparitet.com ВТС Y-20.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 12 янв. 2018 – 10 января ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) получили партию тяжелых транспортных самолетов Y-20 национальной разработки и производства. По меньшей мере, пять самолетов этого типа вошли в строй в Западном командовании страны, сообщают эксперты новостного портала guancha.cn.

Это было впервые, когда Y-20 передавались такой крупной партией после того, как были приняты на вооружение в 2016 году. В настоящее время транспортная авиация Западного командования оснащена самолетами Y-8 и Y-7.

В этом военном округе Y-20 не будет полностью заменять Y-8 и Y-7, сообщил изданию Global Times отставной пилот ВВС НОАК Сюй Юнглин, ныне эксперт в Китайском обществе аэронавтики и астронавтики. "В Китае насчитывается не более 100 транспортных самолетов, что еще далеко от удовлетворения потребностей НОАК. Y-20 вместе с Y-8 и Y-7 будут дополнять друг друга и укреплять общий транспортный потенциал ВВС", сказал Сюй.

Y-20 имеет максимальный взлетный вес 200 тонн и идеально подходит для перевозки грузов и персонала на большие расстояния в различных погодных условиях, сообщило агентство новостей Синьхуа. Y-20 разработан и производится компанией Xi'an Aircraft Industry (дочерняя компания ведущего военного авиастроительного концерна AVIC).

"Y-20 в значительной степени улучшит эту ситуацию и позволит Китаю вносить больший вклад в международную безопасность, борьбу с пиратством и глобальную борьбу с терроризмом", заявил ранее военный эксперт, телекомментатор Сун Чжунпин.