ВВС Мексики получают модернизированные "Геркулесы"



Самолет Lockheed C-130 Hercules.

Источник: wikimedia Самолет Lockheed C-130 Hercules.Источник: wikimedia

"Военный Паритет", 14 янв. 2018 – 12 января канадская компания Cascade Aerospace Inc. (Cascade) объявила о получении контракта на модернизацию авионики одного из самолетов Hercules L-100 (C-130) ВВС Мексики (Fuerza Area Mexicana - FAM). Этот контракт следует за недавней поставкой двух модернизированных самолетов C-130K Hercules, оснащенных современной цифровой авионикой от Rockwell Collins.

Эта программа будет реализована через "Канадскую коммерческую корпорацию" (Canadian Commercial Corporation - CCC) под эгидой Меморандума о взаимопонимании между правительствами Канады и Мексики.

"Завершение модернизации флота C-130 является важной вехой для Cascade и подтверждает наши прекрасные отношения с мексиканскими военно-воздушными силами в качестве поставщика оборудования с 2013 года", сказал главный исполнительный директор, вице-президент Cascade Кевин Лемке. "Обновление этого самолета создаст общую конфигурацию кабины для всего мексиканского парка C-130, тем самым увеличив возможности флота, а также обеспечив эффективность обслуживания, обучения и доступности", добавил он.

Программа модернизации включает в себя установку и интеграцию усовершенствованного комплекта цифровой авионики Rockwell Collins Flight2 TM. Кроме того, Cascade обеспечит оперативную и техническую подготовку персонала мексиканских ВВС на объекте и штаб-квартире компании в Абботсфорде (Британская Колумбия).

В настоящее время ВВС Мексики эксплуатируют парк из 7 тактических транспортных самолетов C-130/L-100.