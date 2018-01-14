Китайские ПЗРК на вооружении Туркменистана
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ПЗРК QW-2 (Syanvey-2) производства китайской компании CASIC.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 14 янв. 2018 – 12 января издание Azeri Defense сообщило, что Туркменистан приобрел переносные ЗРК QW-2 (Syanvey-2) производства китайской компании CASIC.
ПЗРК был продемонстрирован во время визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в военную часть на границе страны.
По данным базы данных о торговле оружием SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира), Туркменистан уже приобрел у Китая другую боевую технику ПВО, в том числе ЗРК малой дальности FM-90, ЗРК HQ-9 SAM и КС-1А средней дальности.
QW-2 был впервые представлен публике в 1998 году на Парижском авиасалоне и поступил на вооружение НОАК в конце 1990-х или начале 2000-х годов. По мнению военных экспертов, конструкция QW-2 похожа на российский ПЗРК 9K310 (SA-16 Gimlet).
Одноступенчатая ракета QW-2 используется по принципу "выстрелил-забыл", оснащена охлаждаемой двухцветной инфракрасной ГСН, расчет два человека. Дальность поражения воздушных целей от 500 метров до 6 километров на высотах от 10 метров до 3500 метров. ПЗРК и оптико-электронная система управления огнем также могут быть установлены на транспортном средстве.
|ПЗРК QW-2 (Syanvey-2) производства китайской компании CASIC.
|Источник: militaryparitet.com
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14.01.2018
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