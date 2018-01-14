Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китайские ПЗРК на вооружении Туркменистана

16.01.2018 Военный паритет 284 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЗРК QW-2
ПЗРК QW-2 (Syanvey-2) производства китайской компании CASIC.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 14 янв. 2018 – 12 января издание Azeri Defense сообщило, что Туркменистан приобрел переносные ЗРК QW-2 (Syanvey-2) производства китайской компании CASIC.

ПЗРК был продемонстрирован во время визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в военную часть на границе страны.

По данным базы данных о торговле оружием SIPRI (Стокгольмский международный институт исследований проблем мира), Туркменистан уже приобрел у Китая другую боевую технику ПВО, в том числе ЗРК малой дальности FM-90, ЗРК HQ-9 SAM и КС-1А средней дальности.

QW-2 был впервые представлен публике в 1998 году на Парижском авиасалоне и поступил на вооружение НОАК в конце 1990-х или начале 2000-х годов. По мнению военных экспертов, конструкция QW-2 похожа на российский ПЗРК 9K310 (SA-16 Gimlet).

Одноступенчатая ракета QW-2 используется по принципу "выстрелил-забыл", оснащена охлаждаемой двухцветной инфракрасной ГСН, расчет два человека. Дальность поражения воздушных целей от 500 метров до 6 километров на высотах от 10 метров до 3500 метров. ПЗРК и оптико-электронная система управления огнем также могут быть установлены на транспортном средстве.


ПЗРК QW-2 (Syanvey-2) производства китайской компании CASIC.
Источник: militaryparitet.com
14.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Туркменистан
Продукция
HQ-9
Игла ЗРК
Компании
CASIC
СИПРИ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.01 08:18
  • 2
Второй гром
  • 16.01 08:18
  • 129
Военно-политические "прогнозы" для России на 2018 год
  • 16.01 07:39
  • 155
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 16.01 07:25
  • 2
"Южное" разрабатывает гиперзвуковую КР
  • 16.01 07:14
  • 6
S7 планирует подписать контракт на закупку 85 ракет-носителей
  • 16.01 06:22
  • 4
С опозданием на 10 лет
  • 16.01 05:11
  • 2
США испугались секретного ядерного оружия России
  • 16.01 05:03
  • 3
Еще два модернизированных Су-27СМ(3)
  • 16.01 00:24
  • 8
"Ратник" ни разу не смогли пробить во время боевого применения
  • 15.01 23:53
  • 52
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 15.01 23:21
  • 1
Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму
  • 15.01 23:11
  • 2
Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий
  • 15.01 21:51
  • 43
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 15.01 19:12
  • 14
Американцы вывели на орбиту секретный спутник
  • 15.01 18:54
  • 1213
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы