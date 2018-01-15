LRDR в составе Aegis Ashore



Прототип перспективного радара ПРО нового поколения LRDR (Long Range Discrimination Radar System).

Источник: militaryparitet.com Прототип перспективного радара ПРО нового поколения LRDR (Long Range Discrimination Radar System).Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 15 янв. 2018 – Демонстрационный прототип перспективного радара ПРО нового поколения LRDR (Long Range Discrimination Radar System) разработки компании Lockheed подтвердил расчетные характеристики, эффективность и надежность, сообщает компания 11 января.

Этот успех был достигнут, когда новейший радар дальнего обнаружения был интегрирован с системой наземной ПРО Aegis Ashore. Это означает, что боевая система может обнаруживать БР на больших, чем раньше, расстояниях, а также сопровождать полет ракет с нескольких направлений, говорится в сообщении компании.

"Подключение этих систем это нечто большее, чем технологическое преимущество - это способ предоставить войскам более раннее обнаружение угроз и расширить ситуационную осведомленность", заявил доктор Тони Де Симон, вице-президент и главный инженер Lockheed Martin Integrated Warfare Systems and Sensors. "Интеграция этих технологий позволяет нам поставлять самую совершенную твердотельную радарную систему LRDR в состав проверенной системы Aegis. Для системы ПРО данное новшество означает, что эта комбинация обеспечивает повышенный боевой потенциал путем получения дополнительного времени для защиты объектов и населения", добавил он.

Радар также сводит к минимуму интерференцию с гражданскими и военными радиоизлучателями и приемниками, а также обеспечивает использование ракеты-перехватчика Standard Missile-3 Block IIA Raytheon большой дальности.

В настоящее время наземная система Aegis Ashore установлена в Румынии, следующим местом развертывания станет Польша. Новая РЛС также будет интегрирована в систему ПРО на территории штата Аляска в 2020 году.

"Система Aegis является весьма гибким и эффективным боевым средством, что является одной из причин, по которой эта система так широко используется во всем мире. Поскольку наши клиенты стремятся обновить свои технологии с помощью своих промышленных баз, они все чаще выбирают альтернативные радары для оснащения своих платформ. В сложных условиях угроз мы можем предоставить расширенные возможности ПРО по более низкой цене, когда мы можем подключать различные существующие технологии", говорит Мишель Эванс, вице-президент и генеральный менеджер Lockheed Martin Integrated Warfare Systems and Sensors.