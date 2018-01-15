Heckler G-36 – оружие мирного и военного времени
|
|
Автомат Heckler G-36.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 15 янв. 2018 – Вооруженные силы Латвии и немецкая оборонно-промышленная компания Heckler & Koch GmbH подписали рамочное соглашение и договор купли-продажи на поставку автоматов Heckler G-36.
Рамочное соглашение и договор купли-продажи представляет собой семилетний контракт, по которому ВС и Государственной пограничной охране Латвии будет поставлено оружия на сумму 13 млн евро (без учета НДС). Первые партии оружия будут доставлены в 2018 году.
"Приобретение автомата G-36 и другого оружия позволит нам модернизировать арсенал национальных вооруженных сил, национальной гвардии и пограничной охраны. Это еще больше укрепит тесное сотрудничество и совместное развитие, которое мы взяли на себя и к чему стремимся", подчеркнул министр обороны Раймондс Бергманис.
В настоящее время G-36 используются регулярными подразделениями Национальных вооруженных сил, теперь на это оружие перейдет и Национальная гвардия, заменив АК-4.
Согласно Концепции национальной обороны, в случаях, когда Латвия сталкивается с угрозами, указанными в Законе о национальных вооруженных силах, Государственная пограничная охрана должна защищать страну. Пограничники включены в состав Национальных вооруженных сил для выполнения задач, предусмотренных в соответствующем законодательстве и имеют свой план действий. Приобретение боевых винтовок G-36, являющихся стандартным оружием НАТО, будет способствовать совместимости оружия и улучшит взаимодействие в условиях как мирного, так и "критического" времени.
В 2006 году латвийская армия получила свои первые G-36 и использовала их во время международных миссий в Азии и Африке. Литовская армия подписала контракт на закупку G-36 в 2016 году. Антикриминальная бригада (французская специальная полиция) также использует этот тип штурмовой винтовки с 2016 года.
|
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.01.2017 Американская армия меняет «подствольники»
18.01.2017 Турецкая армия начала получать новые автоматические винтовки МРТ-76
05.01.2017 Потерянный автомат и пистолетное безумие
01.12.2016 Компания Heckler & Koch решила продавать оружие "в белых перчатках". Уже есть пострадавшие
30.11.2016 Экспорт оружия. "Хеклер-Кох" устала бороться с правительством Меркель
29.09.2016 Контракт на поставку французской армии автоматических винтовок HK416F заключен
14.09.2016 Винтовка Heckler & Koch HK416 названа победителем тендера французской армии
29.07.2016 Курносые винтовки