Heckler G-36 – оружие мирного и военного времени



Автомат Heckler G-36.

Источник: militaryparitet.com Автомат Heckler G-36.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 15 янв. 2018 – Вооруженные силы Латвии и немецкая оборонно-промышленная компания Heckler & Koch GmbH подписали рамочное соглашение и договор купли-продажи на поставку автоматов Heckler G-36.

Рамочное соглашение и договор купли-продажи представляет собой семилетний контракт, по которому ВС и Государственной пограничной охране Латвии будет поставлено оружия на сумму 13 млн евро (без учета НДС). Первые партии оружия будут доставлены в 2018 году.

"Приобретение автомата G-36 и другого оружия позволит нам модернизировать арсенал национальных вооруженных сил, национальной гвардии и пограничной охраны. Это еще больше укрепит тесное сотрудничество и совместное развитие, которое мы взяли на себя и к чему стремимся", подчеркнул министр обороны Раймондс Бергманис.

В настоящее время G-36 используются регулярными подразделениями Национальных вооруженных сил, теперь на это оружие перейдет и Национальная гвардия, заменив АК-4.

Согласно Концепции национальной обороны, в случаях, когда Латвия сталкивается с угрозами, указанными в Законе о национальных вооруженных силах, Государственная пограничная охрана должна защищать страну. Пограничники включены в состав Национальных вооруженных сил для выполнения задач, предусмотренных в соответствующем законодательстве и имеют свой план действий. Приобретение боевых винтовок G-36, являющихся стандартным оружием НАТО, будет способствовать совместимости оружия и улучшит взаимодействие в условиях как мирного, так и "критического" времени.

В 2006 году латвийская армия получила свои первые G-36 и использовала их во время международных миссий в Азии и Африке. Литовская армия подписала контракт на закупку G-36 в 2016 году. Антикриминальная бригада (французская специальная полиция) также использует этот тип штурмовой винтовки с 2016 года.