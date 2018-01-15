"Леклеркам" продлят службу во французской армии



Основной боевых танков Leclerc.

Источник: militaryparitet.com Основной боевых танков Leclerc.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 15 янв. 2018 – Франция планирует модернизировать 200 основных боевых танков Leclerc в период с 2020 по 2028 год, заявил руководитель оборонной компании Nexter Systems Стефан Майер в интервью La Jaune et la Rouge.

"Цель состоит в том, чтобы улучшить и расширить оперативные возможности этого современного танкового комплекса четвертого поколения по сравнению с его конкурентами", сообщил Стефан Майер.

Между тем, как сообщалось ранее, Французское агентство по вопросам закупок (DGA) уведомило Nexter Systems о контракте на модернизацию танка Leclerc. Этот заказ представляет собой третью часть процесса модернизации в рамках программы SCORPION, направленной на обновление техники и вооружения боевых подразделений французской армии. Стоимость контракта составляет около 330 млн евро, сделка предусматривает доставку 200 танков Renovated Leclerc ("Восстановленный Леклерк") и 18 БРЭМ Renovated DCL ("Восстановленный DCL") с 2020 года.

Планируемые ремонтные работы позволят Leclerc наилучшим образом использовать свою огневую мощь и мобильность в будущих совместных тактических группах SCORPION (GTIA).

Начатая операция по обновлению направлена на сохранение танков и БРЭМ этого типа на вооружении французской армии и после 2040 года.