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Россия испытала "Змея Горыныча" в Прибалтике

16.01.2018 Lenta.ru 255 0
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Установка разминирования УР-77 "Метеорит"
Установка разминирования УР-77 "Метеорит".
Источник: rg.ru

Российские военные на учебном полигоне под Балтийском (Калининградская область) испытали самоходную реактивную установку УР-77 "Метеорит", также известную как "Змей Горыныч". Об этом телеканалу "Звезда" сообщил командир инженерной роты Александр Попов.

"Мины раскидываются в стороны, и получается проход шириной 40 сантиметров. Потом уже группа разграждения, передвигаясь по этому проходу, его расширяет", — отметил Попов.

Реактивный заряд УР-77 "Метеорит" выбрасывает детонирующий шнур на десятки метров вперед, в результате чего за несколько секунд на узкой полосе суши не остается ни одной противопехотной растяжки.
15.01.2018
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Страны
Россия
Продукция
УР-77

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