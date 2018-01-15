Россия испытала "Змея Горыныча" в Прибалтике
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Установка разминирования УР-77 "Метеорит".
Источник: rg.ru
Российские военные на учебном полигоне под Балтийском (Калининградская область) испытали самоходную реактивную установку УР-77 "Метеорит", также известную как "Змей Горыныч". Об этом телеканалу "Звезда" сообщил командир инженерной роты Александр Попов.
"Мины раскидываются в стороны, и получается проход шириной 40 сантиметров. Потом уже группа разграждения, передвигаясь по этому проходу, его расширяет", — отметил Попов.
Реактивный заряд УР-77 "Метеорит" выбрасывает детонирующий шнур на десятки метров вперед, в результате чего за несколько секунд на узкой полосе суши не остается ни одной противопехотной растяжки.
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15.01.2018
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