Германия назвала самое грозное оружие России



Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.

Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты

Создаваемый в России ракетный корабельный комплекс "Циркон" представляет реальную угрозу кораблям разных стран, в частности американским авианосцам, полагают в немецкой газете Stern.

В публикации сообщается о модернизации российских линейных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", которые планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами "Калибр".

Однако, полагают в Stern, главным оружием данных кораблей станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22, способная достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и имеющая дальность около 600 километров.

Такая ракета позволит, отмечает издание, российскому флоту уничтожать практически любые зарубежные корабли, в частности представляет особую опасность для американских авианосцев.

Крылатые ракеты "Циркон" 3М22 разрабатываются в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" как минимум с 2011 года, вышли на летно-конструкторские испытания в феврале 2016 года. Технические характеристики оружия на данный момент засекречены.