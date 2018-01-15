Германия назвала самое грозное оружие России
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Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.
Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты
Создаваемый в России ракетный корабельный комплекс "Циркон" представляет реальную угрозу кораблям разных стран, в частности американским авианосцам, полагают в немецкой газете Stern.
В публикации сообщается о модернизации российских линейных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", которые планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами "Калибр".
Однако, полагают в Stern, главным оружием данных кораблей станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22, способная достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и имеющая дальность около 600 километров.
Такая ракета позволит, отмечает издание, российскому флоту уничтожать практически любые зарубежные корабли, в частности представляет особую опасность для американских авианосцев.
Крылатые ракеты "Циркон" 3М22 разрабатываются в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" как минимум с 2011 года, вышли на летно-конструкторские испытания в феврале 2016 года. Технические характеристики оружия на данный момент засекречены.
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15.01.2018
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