Россия уличила США в развертывании систем глобального удара
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Леонид Слуцкий.
Источник: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагает, что готовящаяся новая ядерная доктрина США подразумевает развертывание в Европе систем быстрого глобального удара. Свою точку зрения он изложил на странице в Facebook.
"Ведь ни для кого не секрет, что США сегодня комплексно создают инфраструктуру для быстрого глобального удара (Prompt Global Strike). Под предлогом отражения ракетного удара со стороны КНДР и Ирана в Польше и в Румынии создаются позиции якобы ПРО — с которых без серьезного переоборудования можно запустить наступательные крылатые ракеты по территории РФ", — написал депутат.
По его словам, "американцы вполне последовательны: создают инфраструктуру, которая позволяет осуществить глобальный удар по России, а теперь принимают доктрину, направленную на защиту этой инфраструктуры".
Системы мгновенного (или быстрого) глобального удара PGS (Prompt Global Strike) — неядерные высокоточные комплексы, позволяющие оперативно (за час от момента принятия решения) нанести удар по любой цели на земном шаре.
В качестве систем PGS предлагаются боеголовки для баллистических ракет в неядерном оснащении, гиперзвуковые крылатые ракеты, а в перспективе — орбитальные кинетические системы ("жезлы господни"): металлические стержни, разогнанные до большой скорости и точно направленные на цель.
В феврале 2018 года Пентагон представит президенту США Дональду Трампу новый "Обзор ядерной политики", определяющий роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности страны.
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15.01.2018
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