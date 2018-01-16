США испугались секретного ядерного оружия России



Кадр телесюжета о совещании у президента по оборонной тематике.

Источник: НТВ Кадр телесюжета о совещании у президента по оборонной тематике.Источник: НТВ

Пентагон официально признал угрозу США со стороны разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата "Статус-6", оснащенного ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн, сообщает Defense News.

Издание обратило внимание на предварительный проект нового "Обзора ядерной политики" — документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, который готовится для президента страны Дональда Трампа. В нем имеется черно-белая диаграмма, на которой сообщается о разработке в России межконтинентальной автономной ядерной торпеды "Статус-6".

Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки "Саров". "Статус-6" имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.

В ноябре 2015 года в ходе совещания у президента России Владимира Путина по оборонной тематике в сюжет ряда российских телеканалов попали кадры презентации, посвященные "Статусу-6". Согласно попавшим в эфир слайдам, эта система является оружием массового поражения, предназначенным в том числе для поражения объектов экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять "превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось".