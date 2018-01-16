США испугались секретного ядерного оружия России
|
|
Кадр телесюжета о совещании у президента по оборонной тематике.
Источник: НТВ
Пентагон официально признал угрозу США со стороны разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата "Статус-6", оснащенного ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн, сообщает Defense News.
Издание обратило внимание на предварительный проект нового "Обзора ядерной политики" — документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, который готовится для президента страны Дональда Трампа. В нем имеется черно-белая диаграмма, на которой сообщается о разработке в России межконтинентальной автономной ядерной торпеды "Статус-6".
Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки "Саров". "Статус-6" имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.
В ноябре 2015 года в ходе совещания у президента России Владимира Путина по оборонной тематике в сюжет ряда российских телеканалов попали кадры презентации, посвященные "Статусу-6". Согласно попавшим в эфир слайдам, эта система является оружием массового поражения, предназначенным в том числе для поражения объектов экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять "превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось".
|
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.01.2018 Новая философия войны. США готовятся превратить Россию в нерадиоактивный пепел
11.01.2018 Агрессивна как по форме, так и по содержанию
11.01.2018 США отобьются от России "Трезубцем"
24.11.2017 Россия создает очень странное оружие — подводные межконтинентальные баллистические ракеты
10.11.2017 У красной черты. Как именно США планируют "сдержать агрессию России"
07.11.2017 Власть в РФ уверена, что наш ядерный потенциал превосходит американский
11.10.2017 Торпеда Судного дня: зачем России подводное ядерное оружие
18.09.2017 Последний бой хозяина Белого дома