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США испугались секретного ядерного оружия России

16.01.2018 Lenta.ru 569 2
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Кадр телесюжета
Кадр телесюжета о совещании у президента по оборонной тематике.
Источник: НТВ

Пентагон официально признал угрозу США со стороны разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата "Статус-6", оснащенного ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн, сообщает Defense News.

Издание обратило внимание на предварительный проект нового "Обзора ядерной политики" — документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, который готовится для президента страны Дональда Трампа. В нем имеется черно-белая диаграмма, на которой сообщается о разработке в России межконтинентальной автономной ядерной торпеды "Статус-6".

Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки "Саров". "Статус-6" имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра.

В ноябре 2015 года в ходе совещания у президента России Владимира Путина по оборонной тематике в сюжет ряда российских телеканалов попали кадры презентации, посвященные "Статусу-6". Согласно попавшим в эфир слайдам, эта система является оружием массового поражения, предназначенным в том числе для поражения объектов экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять "превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось".
15.01.2018
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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Статус-6
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
NL
Восход
13563
№1
16.01.2018 01:52
Цитата, q
данное оружие протестировано 27 ноября 2016 года с подводной лодки "Саров"
Огого, т.е. это ни просто концепт и картинка, а по меньшей мере уже прототип?

Цитата, q
"Статус-6" имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов,
Т.е. оснащена ядерной энергетической установкой?

Интересно, вместо 100 мегатонной боевой части можно установить несколько крылатых ракет? Например 4 перспективных Х-50?

ракета Х-50, предположительно, является дозвуковой крылатой ракетой, использующей систему наведения стратегической крылатой ракеты Х-101, но с меньшим по размерам малозаметным планером, подобным американской ракете AGM-158 JASSM.

Ракета Х-50, спроектированная для размещения в оружейных отсеках бомбардировщиков Ту-22М3 и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, имеет длину 6 м в длину - примерно 1,5 м меньше, чем ракета Х-101 - и имеет массу около 1600 кг. Ожидается, что ракета, оснащенная турбовентиляторным двигателем разработки АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро" (OMKБ) "Изделие 37-04" (или ТРДД-50Б), достигает дальности более 1500 км, имея крейсерскую скорость полета 700 км/ч и максимальную скорость 950 км/ч.
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RU
VK
670
№2
16.01.2018 05:11
надо ещё сделать "утечку", что в условиях войны, пепелац взрывается при приближении к нему на дистанцию меньше 1 километра (условно). Т.е. не подлежит "разминированию". Пусть вашингтонские серферы кайфанут перед смертью.
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