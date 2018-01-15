"Адмирал Владимирский" приступил к исследовательским работам в Индийском океане



Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».

Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ

Цель исследований - скорректировать морские навигационные карты по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" приступило к исследовательским работам в Индийском океане. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" прибыло в Индийский океан и приступило к исследовательским работам по плану второй международной экспедиции, осуществляемой под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

Экипаж судна и участники экспедиции за шесть месяцев выполнят комплекс гидрометеорологических наблюдений, проведут исследования с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане.

"Адмирал Владимирский" покинул Кронштадт 15 декабря 2017 года.