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Масштабные учения ВВС и ПВО стартовали в Ростовской области и на Кубани

16.01.2018 ТАСС 194 0
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ПВО. Архивное фото
ПВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Маневры продлятся четыре дня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Эскадрильи и зенитные ракетные дивизионы нескольких соединений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа начали тактические учения на территории Ростовской области и Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В ходе четырехдневных тактических учений с соединениями ПВО 4-й армии ВВС и ПВО зенитные ракетные дивизионы С-300 ПМ1 и С-400 "Триумф" отработают порядок обнаружения воздушных целей условного противника и произведут электронные пуски", - сказал Астафьев, уточнив, что в качестве целей выступят реальные бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи Су-34, Су-27 и Су-30СМ.

Кроме того, вертолетные эскадрильи армейской авиации выполнят задачи по поиску, обнаружению и уничтожению целей, а также по огневому сопровождению наступающих и обороняющихся мотострелков.

Завершатся учения посадкой боевых самолетов на участок одной из автомагистралей Ростовской области.
15.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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