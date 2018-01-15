Масштабные учения ВВС и ПВО стартовали в Ростовской области и на Кубани
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ПВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
Маневры продлятся четыре дня
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Эскадрильи и зенитные ракетные дивизионы нескольких соединений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа начали тактические учения на территории Ростовской области и Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"В ходе четырехдневных тактических учений с соединениями ПВО 4-й армии ВВС и ПВО зенитные ракетные дивизионы С-300 ПМ1 и С-400 "Триумф" отработают порядок обнаружения воздушных целей условного противника и произведут электронные пуски", - сказал Астафьев, уточнив, что в качестве целей выступят реальные бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи Су-34, Су-27 и Су-30СМ.
Кроме того, вертолетные эскадрильи армейской авиации выполнят задачи по поиску, обнаружению и уничтожению целей, а также по огневому сопровождению наступающих и обороняющихся мотострелков.
Завершатся учения посадкой боевых самолетов на участок одной из автомагистралей Ростовской области.
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15.01.2018
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