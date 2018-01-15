Масштабные учения ВВС и ПВО стартовали в Ростовской области и на Кубани



ПВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко ПВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Маневры продлятся четыре дня

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Эскадрильи и зенитные ракетные дивизионы нескольких соединений 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа начали тактические учения на территории Ростовской области и Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В ходе четырехдневных тактических учений с соединениями ПВО 4-й армии ВВС и ПВО зенитные ракетные дивизионы С-300 ПМ1 и С-400 "Триумф" отработают порядок обнаружения воздушных целей условного противника и произведут электронные пуски", - сказал Астафьев, уточнив, что в качестве целей выступят реальные бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи Су-34, Су-27 и Су-30СМ.

Кроме того, вертолетные эскадрильи армейской авиации выполнят задачи по поиску, обнаружению и уничтожению целей, а также по огневому сопровождению наступающих и обороняющихся мотострелков.

Завершатся учения посадкой боевых самолетов на участок одной из автомагистралей Ростовской области.