Россия уважает целостность Украины без Крыма, заявил Лавров
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Сергей Лавров.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия уважает границы Украины, которые сложились после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее депутат от "Единой России" Константин Затулин предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами, так как в документе должны быть изменены положения о взаимном признании границ друг друга.
Лавров пояснил, что международные договоры важны, но остаются делом юристов.
"Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Российской Федерацией", - добавил министр.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной - основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".
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15.01.2018
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